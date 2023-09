La dernière séance du mois ne devrait pas empêcher septembre 2023 d'être un mauvais millésime. Les marchés actions ont un peu rebondi hier à la faveur de nouvelles légèrement porteuses. Ils attendent désormais impatiemment les résultats et les prévisions des entreprises à l'issue du 3e trimestre. Mais il faudra en passer par une nouvelle batterie de statistiques, une divagation personnelle sur Daniel Kretinsky et quelques amuse-gueules matinaux.

Les marchés actions se sont remis la tête à l'endroit hier, mais les craintes qui sont montées dernièrement sont loin d'être dissipées. Quelques ordres acheteurs sur des dossiers cycliques ont permis aux indices les plus chahutés, comme le Nasdaq 100 ou le CAC40, de reprendre du terrain. Aux Etats-Unis, Meta, Broadcom et Alphabet sont parvenus à compenser les déceptions sur les résultats, qui ont conduit Accenture et Micron en baisse de plus de 4% en clôture. Les résultats des entreprises vont rapidement devenir un enjeu majeur des semaines à venir, une fois bien sûr que le marché aura digéré les petits tourments de l'époque, dont shutdown or not shutdown et hausse de taux ou pas hausse de taux aux Etats-Unis. La première grosse publication du troisième trimestre sera celle de PepsiCo le mardi 10 octobre, suivie par BlackRock, UnitedHealth et JPMorgan Chase le 13 octobre. En Europe, ce sera plutôt la semaine suivante. Les premières annonces de sociétés en exercice décalé sont assez prudentes sur les perspectives de consommation 2024, même si Nike a brillé cette nuit avec ses perspectives.

Le rebond de la veille a été favorisé par les rumeurs de détente dans les relations sino-américaines, même si tout le monde sait bien qu'il s'agit d'une posture de façade. Le Wall Street Journal croit savoir que les derniers efforts diplomatiques entre les deux puissances pourraient conduire à un sommet entre Joe Biden et Xi Jinping. En parallèle, les données sur le moral du consommateur américain étaient moins robustes que prévu et un membre de la Fed s'est montré plutôt optimiste sur le contrôle de l'inflation. Toujours prompts à voir la bouteille à moitié pleine, les investisseurs en actions en ont déduit que la banque centrale américaine pourrait se montrer un peu plus souple dans sa politique. Il me faut ajouter que l'allocution prononcée hier soir par Jerome Powell a accouché d'une souris : le patron de la Fed a écarté les questions liées à la politique monétaire pour se concentrer sur l'objet de la réunion, l'éducation.

Aujourd'hui, le marché doit prendre connaissance d'une flopée de statistiques, dont l'inflation européenne de septembre (11h00), puis aux Etats-Unis l'inflation PCE d'août et la seconde lecture de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Probablement pas de quoi sauver un mois de septembre qui aura été éprouvant pour les marchés actions, comme à son habitude. Sur le S&P500 par exemple, cela fait quatre ans que septembre est calamiteux : -4% en 2020, -4,8% en 2021, -9,3% en 2022 et -4,6% en 2023 au matin de la dernière séance mensuelle.

On file maintenant en Asie où la descente aux enfers des promoteurs chinois continue. Dernier épisode en date, le patron de China Evergrande a été arrêté. Pékin pratique une politique d'escamotage dans deux situations : quand un patron devient trop puissant et trop populaire. C'est la jurisprudence Jack Ma. Ou quand il porte la marque infamante de l'échec. C'est ce qui est probablement arrivé à Xu Jiayin (qui est son nom mandarin et qui s'appelle aussi Hui Ka Yan en chinois, de ce que j'ai pu découvrir ce matin). Mais bonne nouvelle, j'ai la solution au problème immobilier de Xi Jinping : je propose qu'on expédie Daniel Kretinsky en Chine pour racheter China Evergrande, Country Garden et toutes les sociétés qui leur ressemblent. Après tout, c'est le nouvel ogre de la seconde chance. Il faut dire qu’il est absolument partout en ce moment. D'ailleurs, je regarde toujours par-dessus mon épaule à 5h40 le matin sur le parking de Zonebourse quand je m'apprête à ouvrir la porte du bureau, de peur qu'il surgisse du bout du parking pour me saluer. Comme ça, juste pour me faire flipper.

Apparemment, le milliardaire tchèque francophile a maintenant des vues sur la branche acier de ThyssenKrupp. Une opération moins francophile qu'il n'y paraît dans la mesure où Krupp est surtout connu en France pour avoir déversé sur la tête de nos aïeux quelques centaines de milliers de tonnes de projectiles en tous genres au cours des 150 dernières années. Mais bon, après tout, c'est en Allemagne que Daniel a fourbi ses premières armes internationales. Et Daniel, c'est pêle-mêle ces dernières années des prises de participations, des rachats ou des tentatives d'entrée au capital ratées sur Fnac Darty, Metro, Le Monde, Editis, Sainsbury, Royal Mail, Casino, Atos, M6 Métropole Television, Maisons du Monde, Elle, Public et même, j'ose à peine le dire, Télé 7 Jours. Mais sauver l'immobilier chinois en péril, c'est encore autre chose et ce me semble être un défi à la hauteur de ses ambitions. En plus, il ne traînerait plus sur le parking du bureau.

En Asie Pacifique justement, le Japon ne partage pas l'optimisme de Wall Street. Le Nikkei 225 boucle le mois dans le rouge sur un repli de 0,4%. L'Inde, l'Australie et la Corée du Sud s'offrent en revanche quelques points de progression. La Chine continentale est fermée jusqu'au lundi 9 octobre pour la "semaine d'or" de la fête nationale. Hong Kong en revanche fait feu de tout bois ce matin, avec un Hang Seng en hausse de 2,7%, shooté aux rumeurs de détente entre la Chine et les Etats-Unis et par un rebond du secteur immobilier, de la consommation cyclique et de la technologie. L'indice amplifie parfois les gains du Nasdaq de la sorte. Il réduit un peu ses pertes récentes, faites d'une chute de 8% en août et de 5% supplémentaires en septembre, jusqu'à ce matin. Les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre à l'heure où j'écris.

La journée démarre ultra-tôt avec le taux de chômage, la production industrielle et les ventes au détail du Japon. Plus tard, le PIB du T2 du Royaume-Uni (08h00) et l'inflation européenne de septembre (11h00) prendront le relais. Suivront un monceau (coucou Etienne) de statistiques aux Etats-Unis : inflation PCE, balance commerciale, revenus & dépenses des ménages et stocks des grossistes (14h30), indice PMI de Chicago (15h45) et seconde lecture de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,0579 USD. L'once d'or se négocie 1864 USD. Le pétrole a reperdu du terrain, avec un Brent de Mer du Nord à 93,21 USD le baril et un brut léger américain WTI à 91,80 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,59%. Le bitcoin s'échange 26 420 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alcon : Société Générale maintient sa recommandation conserver avec un objectif de cours relevé de 73,10 CHF à 77,60 CHF.

AMS-Osram : Deutsche Bank maintient sa recommandation conserver avec un objectif de cours réduit de 7 CHF à 4 CHF.

Aperam : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 32 EUR à 31 EUR.

ASM International : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 400 EUR à 450 EUR.

Bank of Ireland : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 14,20 EUR à 13,50 EUR.

Beiersdorf : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 138 EUR à 140 EUR.

Biomérieux : HSBC passe d'une recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 90 EUR à 110 EUR. Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 103 EUR à 101 EUR.

Boliden : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 270 SEK à 280 SEK.

Brunello Cucinelli : Goldman Sachs passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 EUR à 87 EUR.

Ceres Power : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 540 GBX à 510 GBX.

Compagnie Financière Richemont : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 172 CHF à 138 CHF.

DHL Group : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 45 EUR à 41 EUR.

DiaSorin : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 125 EUR à 120 EUR.

Elisa : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne et réduit l'objectif de cours de 57 EUR à 53 EUR.

Elkem : Sparebank 1 Markets maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 24 NOK à 21 NOK.

EssilorLuxottica : Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 183 EUR à 186,40 EUR.

Eurofins : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 73 EUR à 60 EUR. Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 60 EUR à 61,40 EUR.

Forvia : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 27 EUR à 26 EUR.

Genmab : Cowen maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 2554 DKK à 2897 DKK.

Givaudan : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 3040 CHF à 3080 CHF.

Intertek : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 4973 à 5055 GBX.

KPN : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 4 EUR à 3,80 EUR.

OCI : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 25 à 34 EUR.

Orkla : ABG Sundal Collier maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 92 NOK à 93 NOK.

Philips : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 28 EUR à 29 EUR.

Prosus : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 48,68 EUR à 49,40 EUR.

Publicis : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 88,60 EUR à 88,20 EUR.

Siemens Energy : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 18 EUR à 17 EUR.

Solaria Energia : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 17,50 EUR à 18,50 EUR.

Terna : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours de 8,20 EUR.

Var Energi : ABG Sundal Collier maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 42 NOK à 40 NOK.

Voestalpine : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 28,10 EUR à 27,50 EUR.

WPP : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 1120 GBX à 885 GBX.

Yara : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 334 à 345 NOK.

Zealand Pharma : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 304 DKK à 375 DKK.

Trigano prévoit un résultat opérationnel courant supérieur à 400 M€ en 2022-2023 après un été solide.

Virbac confirme ses objectifs 2023 après une baisse de ses résultats au 1er

Nike gagne près de 8% hors séance après la publication de ses résultats.

ThyssenKrupp en pourparlers pour vendre 50% de sa division acier au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, selon Handelsblatt.

Le bureau français de Nvidia perquisitionné par le régulateur de la concurrence.

Apple dépose un recours auprès de la Cour suprême pour trancher son litige avec Epic.

Le nouveau chatbot d'IA de Meta a été formé sur des posts publics de Facebook et d'Instagram.

Uber et DoorDash perdent leur tentative de bloquer le salaire minimum des livreurs à New York.

Johnson & Johnson fait face à 11.000 procès supplémentaires concernant le talc.

Veralto va remplacer DXC Technology dans le S&P500.

Philip Morris développe un stick chauffant sans tabac qui pourrait éviter les réglementations.

Pfizer et BioNTech obtiennent l'autorisation de Santé Canada pour le vaccin COVID-19 mis à jour.

Orsted achève un parc éolien de 200 MW au Kansas.

Les principales publications du jour : Carnival…Tout l'agenda ici.