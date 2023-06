La startup de défense Mach Industries a levé 5,7 millions de dollars lors d'un tour de table dirigé par Sequoia Capital. Il s'agit du tout premier investissement dans les technologies de défense dans l'histoire du géant du capital-risque, ont déclaré les deux entreprises.

Le financement par Sequoia d'une technologie visant à utiliser la création d'hydrogène sur le champ de bataille témoigne de l'intérêt récent des investisseurs de la Silicon Valley pour les technologies qui renforcent la sécurité nationale des États-Unis et pour la collaboration avec le ministère de la défense.

"La technologie de défense est essentielle à notre sécurité. Cependant, les systèmes de défense vieillissants et les chaînes d'approvisionnement en difficulté signifient que les États-Unis ont une grande opportunité d'innover au service de la sécurité nationale", a déclaré par courriel à Reuters Shaun Maguire, associé chez Sequoia, qui a dirigé l'opération.

"Un effort de modernisation majeur est en cours pour faire progresser la technologie de défense américaine et construire une nouvelle génération de systèmes militaires.

Fondée en 2022 par Ethan Thornton, ancien élève du MIT et membre de Thiel Fellow, Mach Industries se concentre sur la construction d'une solution matérielle utilisant des techniques de création et de combustion d'hydrogène provenant du terrain. Elle travaille à la mise au point d'un système d'arme qui utilise la réaction chimique de l'oxygène et de l'hydrogène pour créer une puissante explosion qui pourrait alimenter des véhicules aériens sans pilote et des dispositifs de protection aérienne.

Mach, dont le siège se trouve à Austin, au Texas, a déclaré que le financement sera utilisé pour le développement de produits, l'embauche de talents et la construction d'installations.

Nous avons construit des installations à Boston et à Austin et nous nous dirigeons maintenant vers la production. Nous envisageons de déployer des systèmes au cours de l'année prochaine", a déclaré M. Thorn lors d'un entretien téléphonique avec Reuters, ajoutant que l'entreprise travaille déjà avec le Pentagone dans le domaine de la recherche.