Serafe mise sur la solution de facture électronique de SIX Paynet

Zurich (awp) - SIX Paynet, filiale de SIX active dans le domaine des factures électroniques, compte un nouveau client. Serafe, l'entreprise zurichoise qui a repris de Billag la perception de la redevance pour la radio et la télévision en Suisse a opté pour la solution eBill, développée par SIX Paynet.

Les clients de Serafe devront d'ici décembre au plus tard opter pour la facture électronique sur le site en ligne de leur banque ou de Postfinance. La solution eBill permet aux clients de Serafe de payer leur facture "en toute simplicité et de manière sécurisée", ajoute SIX Paynet.

