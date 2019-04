Serbie-Manifestation de soutien au président Vucic à Belgrade

BELGRADE, 19 avril (Reuters) - Des milliers de personnes venues de toute la Serbie ont défilé vendredi dans le centre de la capitale, Belgrade, en soutien au président Aleksandar Vucic, confronté depuis cinq mois à des manifestations de l'opposition.

Dans un long discours devant ses partisans, le président Vucic a appelé au dialogue avec l'opposition, ajoutant que "Nous n'accepterons aucun ultimatum".

La foule, chauffée par un orchestre de percussions, a agité des drapeaux serbes et scandé "Aco (abréviation d'Aleksandar) le Serbe!" lorsque Vucic est monté à la tribune, installée devant le siège du parlement.

Ultranationaliste durant les guerres des Balkans dans les années 1990, Aleksandar Vucic a adopté les valeurs européennes avant d'accéder au pouvoir en 2012. Dans le cadre d'une coalition avec les socialistes du ministre des Affaires étrangères Ivica Dacic, il bénéficie du soutien de 160 des 250 députés du parlement.

L'opposition, qui manifeste chaque semaine depuis le mois de décembre, accuse le chef de l'Etat de museler les médias et de fermer les yeux sur la corruption et ce qu'ils appellent les "activités criminelles" de ses proches collaborateurs, dont son frère. Aleksandar Vucic rejette catégoriquement ces accusations. (Aleksandar Vasovic et Ivana Sekularac; Eric Faye pour le service français)