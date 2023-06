BELGRADE, 4 juin (Reuters) - Des dizaines de milliers de Serbes se sont rassemblés samedi à Belgrade pour manifester contre le gouvernement, accusé d'alimenter une culture de la violence après deux fusillades qui ont fait 18 morts début mai.

La manifestation a été organisée un mois jour pour jour après la fusillade ayant fait dix morts dans un établissement scolaire de Belgrade.

Une autre fusillade, survenue dans un village au sud de Belgrade moins de 48 heures après la première, avait fait huit morts.

Les partis d'opposition ayant organisé la manifestation, la cinquième en un mois, reprochent au président Aleksandar Vucic et à son gouvernement de ne pas freiner l'incitation à la haine dans les médias.

Les manifestant, qui demandent notamment le départ du ministre de l'Intérieur, Bratislav Gasic, et du chef des services de renseignement, Aleksandar Vulin, ont scandé "Vucic, pars" et brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "La Serbie contre la violence."

(Reportage Ivana Sekularac; version française Camille Raynaud)