Serco augmente ses perspectives de bénéfices, l'outsourcer britannique remportant de nouveaux contrats.

La société Serco, cotée à Londres, prévoit désormais un bénéfice commercial sous-jacent de 225 millions de livres (282,7 millions de dollars) en 2022, soit quelque 30 millions de livres de plus que son estimation précédente.

La société a déclaré que son travail sur le programme britannique de test et de traçage COVID-19 s'est terminé le mois dernier, mais elle s'attend à compenser largement ces revenus par d'autres travaux gouvernementaux dans le monde.

Serco, dirigée par Soames, petit-fils de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, fournit des services de contrôle des frontières, d'immigration et de défense aux gouvernements du monde entier, en plus d'effectuer une série d'autres travaux liés aux services publics dans le domaine des soins de santé et des transports.

Ses activités au Royaume-Uni et en Europe devraient bénéficier d'une augmentation des revenus liés à l'immigration, qui devraient être supérieurs de 100 millions de livres à ceux de l'année précédente, ainsi que du programme britannique d'aide à l'emploi Restart Scheme.

Serco s'attend maintenant à un chiffre d'affaires de 4,3 à 4,4 milliards de livres pour 2022, ce qui est supérieur à son estimation précédente qui prévoyait un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de livres. Elle a réalisé 4,4 milliards de livres de recettes l'année dernière.

(1 $ = 0,7961 livre)