Serena a finalisé la levée de fonds de Serena III. D’un montant de plus de 300 millions d'euros, ce nouveau fonds permettra de financer les startups dans leur phase de démarrage et d'expansion, faisant ainsi de Serena l'un des plus importants investisseurs en Europe. Serena met à disposition des sociétés de son portefeuille un ensemble de ressources afin qu’elles poursuivent leur croissance le plus efficacement possible.



Elles peuvent notamment compter sur le programme Operating de Serena animé par les Operating partners, des entrepreneurs aguerris qui sont à la disposition des fondateurs et de leurs équipes pour maximiser leur potentiel et accélérer leur croissance.



" Au cours des derniers mois, nous avons non seulement dépassé notre objectif initial, mais nous avons quasiment doublé le montant levé par rapport à la levée précédente ", s'est réjoui Xavier Lorphelin, le Managing Partner de Serena.



" Nous avons toujours eu l'ambition de travailler avec les leaders de demain, avec les entreprises qui deviendront des références dans leur secteur. Et maintenant, nous sommes prêts à reproduire les succès internationaux que nous avons connus avec Lifen, Odaseva et Dataiku, pour n'en citer que quelques-uns ", a-t-il ajouté.