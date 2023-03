Serena renforce ses deux piliers Operating et Investissement

Serena, fonds d'investissement finançant des entreprises tech à forte croissance et fournissant des ressources opérationnelles pour créer des leaders technologiques mondiaux, annonce les promotions d'Émilie Benayad au poste d'Operating Partner et de Sébastien Le Roy au poste de Investment Partner. Dans leurs nouvelles fonctions respectives, les deux continueront à accompagner les sociétés du portefeuille de Serena au quotidien dans leur stratégie de croissance, mais ils seront dorénavant impliqués dans la gouvernance et les décisions stratégiques du fonds.



Émilie Benayad a rejoint Serena en 2020. Elle y accompagne les startups du portefeuille dans leurs défis liés aux ressources humaines, à l'organisation ou encore à la culture d'entreprises. Elle collabore ainsi avec différentes startups du portefeuille de Serena telles que Pelico, Wecasa, Helios et Boxy.





En parallèle de ses activités d'investisseur, Sébastien Le Roy a été moteur du modèle Operating notamment en lançant la Serena Squad, une des plus grosses communautés de fondateurs et C-levels en Europe (500 membres actifs). Il est également à l'initiative du SaaS benchmark, une étude européenne publiée chaque année sur l'évolution des sociétés SaaS en Europe.