Serfim : Communiqué de Presse – 30/06/21 / Au salon des Maires d'Ile-de-France, la révolution du numérique au service des territoires et des citoyens

C'est sur la scène du salon de l'AMIF (Association des Maires d'Île-de-France), le 30 juin, que les projecteurs seront braqués sur 4 acteurs majeurs de la transition numérique, lors d'un « parcours digital » à destination de nos élus et représentants.

Des infrastructures aux usages, les multiples services du numérique rendus aux territoires - villes et campagnes - et à leurs habitants,

expliqués par ceux qui le font :

Rendez-vous au Salon de l'AMIF, le 30 juin 2021, à 16h00 sur le stand ORANGE (D58)

Télécharger le Communiqué de Presse (PDF) »

Enjeux du déploiement des infrastructures Très Haut Débit fixe et mobile, par ORANGE

Leader du déploiement de la fibre, de la 4G et de la 5G dans de nombreux pays européens et africains, et acteur majeur dans les services numériques aux collectivités et aux entreprises, ORANGE démontre comment le numérique est devenu primordial pour conserver un lien avec les citoyens, pour maintenir l'activité professionnelle, pour gérer des projets à distance, mais aussi pour se soigner, pour suivre des cours à distance, pour nous informer ou se distraire…

L'engagement sociétal d'ORANGE aujourd'hui est également d'accompagner et d'encourager l'entreprenariat, en particulier féminin, sur les territoires et de promouvoir l'inclusion numérique. Sa présence est forte également auprès de l'écosystème des startups depuis de nombreuses années, orienté sur trois axes principaux, Repérer, Soutenir, Promouvoir, quel que soit le niveau de développement : Early stage, Amorçage, Scale-up, Venture.

Inclusion et dématérialisation, par LA POSTE

La Poste innove en termes de dématérialisation des échanges que ce soit avec les citoyens, les collectivités ou encore les élus et agents (signature et parapheur électronique, création de l'identité numérique - France Connect, fiche de paie dématérialisée dans un coffre-fort électronique…). Elle assure le développement de matériels et de logiciels du socle numérique de l'Education Nationale.

De plus, elle dynamise les commerces et accompagne les territoires dans le développement des innovations notamment grâce au numérique à travers différents services (boutique en ligne et click&collect), divers programmes (concours de startups French IoT, encouragement de l'entreprenariat féminin avec Coups de Coeur #Femmes du Numérique).

La Poste rend le numérique accessible à chaque individu. Son rôle est de favoriser les échanges et de simplifier la vie des personnes, des entreprises et de la société. Animée par ses valeurs et ses missions de service public, elle s'est adaptée aux évolutions de la société et aux ruptures technologiques pour offrir des services utiles et accessibles à tous.

Indicateurs et pédagogie : Territoires connectés, par SERFIM

En créant un réseau d'objets connectés (capteurs), sur tout ou partie de son territoire, une collectivité va pouvoir détecter et mesurer des informations indispensables pour sa politique de transports, sa politique environnementale, énergétique mais aussi plus généralement pour l'amélioration de la qualité de vie.

Dans les années à venir, l'internet des objets (IoT) va apporter une contribution importante dans l'aménagement des territoires, d'un point de vue numérique bien sûr, mais pas seulement. Car ce sont bien toutes les infrastructures et tous les services offerts par la collectivité qui pourront en bénéficier, et avec eux, au premier rang, ses habitants.

Grace à la technologie radio LoRa, ces réseaux d'objets connectés permettent une communication et des échanges d'informations bas débit entre les capteurs et le coeur informatique du réseau (serveur).

Avec ce système, la collectivité peut mettre en place son propre tableau de bord personnalisé, en choisissant et en ajustant les indicateurs qu'elle souhaite suivre, à quelle fréquence et dans quels quartiers plus spécifiquement. Elle peut autant en faire un outil d'aide à la décision, en croisant certaines données entre elles pour les projets à venir, qu'un outil de pédagogie et de participation citoyenne auprès de ses habitants.

Innovation et nouveaux usages : Médecine connectée, par H4D

L'Île-de-France est aujourd'hui le premier désert médical du territoire national. Cette situation touche notamment les espaces ruraux. Plus que jamais, les élus locaux, en particulier les maires, se saisissent de cette compétence normalement régalienne qu'est la Santé, afin d'agir concrètement pour améliorer l'offre de soins sur leur territoire grâce à l'innovation numérique médicale.

Et c'est justement afin de répondre à cette demande que la société francilienne H4D, entité pionnière de la télémédecine clinique en France, a conçu la première cabine équipée d'instruments de mesure et d'investigation connectés, nécessaires à la prise en charge des patients, le tout en visioconférence. La Consult Station permet de réaliser, à distance, l'équivalent d'une consultation médicale avec un médecin généraliste en présentiel. Une solution numérique unique en France et en Europe qui permet notamment une connexion en 5G.

Aujourd'hui les infrastructures numériques Très Haut Débit et les usages associés - pour le bien-être, la santé ou le divertissement - sont devenus critiques.

Le « parcours digital » que vous proposent les partenaires de l'AMIF a pour but d'aider dans la compréhension de ces infrastructures et de ces usages, souvent innovants et précurseurs.

Télécharger le Communiqué de Presse (PDF) »