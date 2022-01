SergeFerrari Group: Bilan semestriel S2 2021 du contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont

Regulatory News:

SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER) (Paris:SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les matériaux composites souples innovants, présent au travers des marques de Serge Ferrari et de Verseidag, et coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SergeFerrari Group à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 61 685

- Solde en espèces : 306 366,47 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 111 106 titres 1 105 085,00 € 1 101 transactions VENTE 122 214 titres 1 195 285,63 € 1 187 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 72 693

- Solde en espèces : 216 165,83 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 61 504

- Solde en espèces : 268 944,00 €

Agenda financier

- Publication du Chiffre d’affaires annuel 2021, le 25 janvier 2022, après bourse

- Publication des Résultats annuels 2021, le 3 mars 2022, après bourse

À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Au travers de ses marques Serge Ferrari et Verseidag, le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2020, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 195,3 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

