SergeFerrari Group : Bilan semestriel S1 2021 du contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont

Regulatory News:

SergeFerrari Group (Paris:SEFER) (FR0011950682 - SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les matériaux composites souples innovants, présent au travers des marques de Serge Ferrari et de Verseidag, et coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SergeFerrari Group à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 72 693

- Solde en espèces : 216 165,83 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 113 847 titres 785 983,19 € 1 145 transactions VENTE 120 021 titres 826 833,02 € 1 124 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 78 867

- Solde en espèces : 175 316,00 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 61 504

- Solde en espèces : 268 944,00 €

Agenda financier

- Publication du Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, le mardi 27 juillet 2021, après bourse

- Publication des Résultats du 1er semestre 2021, le mardi 6 septembre 2021, après bourse

À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Au travers de ses marques Serge Ferrari et Verseidag, le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2020, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 195,3 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

ANNEXE – Gibert Dupont du 01/01/2021 au 30/06/2021

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 145 113 847 785 983,19 1 124 120 021 826 833,02 04/01/2021 0 0 0 15 1018 6145,26 05/01/2021 1 179 1091,9 7 580 3568,8 06/01/2021 12 1301 8097,68 61 5251 33025,64 07/01/2021 13 1020 6437,73 5 123 793,68 08/01/2021 10 787 4947,87 10 941 5959,82 11/01/2021 8 1162 7336,29 8 446 2847,4 12/01/2021 12 1290 8144,16 4 612 3880,08 13/01/2021 19 2141 13113,63 13 2119 13011,08 14/01/2021 6 793 4875,36 8 990 6174,14 15/01/2021 11 1178 7203,12 3 81 498,96 18/01/2021 5 600 3690 26 1974 12254,2 19/01/2021 10 753 4747,29 11 581 3774,58 20/01/2021 6 475 2964 4 164 1029,74 21/01/2021 4 911 5855,63 28 2614 16847,49 22/01/2021 23 2002 12936,12 20 2091 13621,82 25/01/2021 20 1371 9081,78 25 1108 7542,71 26/01/2021 15 500 3320 19 1837 12207,42 27/01/2021 23 2300 14679,75 10 1929 12409,06 28/01/2021 12 1107 7015,06 7 1116 7100,33 29/01/2021 4 481 3049,54 7 541 3462,51 01/02/2021 6 470 3101,2 21 2385 15443,83 02/02/2021 3 337 2355,02 17 2700 18811,98 03/02/2021 14 1893 13489,71 15 836 6042,36 04/02/2021 41 5960 42174,15 18 1815 12986,87 05/02/2021 24 2736 19230,25 16 2147 15135,06 08/02/2021 18 4062 29038,83 28 4654 33320,78 09/02/2021 24 3932 27717,06 0 0 0 10/02/2021 15 1975 13778,79 1 100 702 11/02/2021 8 822 5718 0 0 0 12/02/2021 12 637 4455,75 18 1993 13976,11 15/02/2021 5 269 1915,28 16 3492 24872,47 16/02/2021 12 801 5958 37 4801 35718,48 17/02/2021 20 2640 19649,52 7 1510 11338,14 18/02/2021 23 1621 11942,23 7 260 1926,91 19/02/2021 10 2094 15403,05 6 402 2967,77 22/02/2021 32 4622 33884,34 5 801 5899,28 23/02/2021 37 3685 26087,59 5 337 2332,88 24/02/2021 3 89 621,5 12 863 6060,59 25/02/2021 0 0 0 11 1868 13202,84 26/02/2021 21 980 6811,98 9 430 3008,32 01/03/2021 22 401 2809,57 9 1490 10495,71 02/03/2021 2 100 700 8 1055 7467,61 03/03/2021 16 924 6558,64 6 793 5638,31 04/03/2021 11 1266 8926,69 10 1314 9302,99 05/03/2021 7 1011 7149,49 4 438 3101,04 08/03/2021 6 326 2329,79 16 2475 17702,19 09/03/2021 21 2239 15961,16 7 747 5349,72 10/03/2021 16 1997 14143,95 10 2070 14679,82 11/03/2021 6 1250 8960 17 2622 18965,97 12/03/2021 37 4513 32155,58 1 300 2106 15/03/2021 5 709 4956,83 13 1409 9821,72 16/03/2021 14 1772 12269,51 2 450 3150 17/03/2021 5 288 1997,83 4 650 4508,01 18/03/2021 4 399 2775,56 4 611 4260,81 19/03/2021 12 1731 11959,48 7 500 3440 22/03/2021 3 278 1930,88 13 1550 10737,01 23/03/2021 0 488 3394,72 0 663 4611,76 24/03/2021 8 740 5133,01 5 450 3124,98 25/03/2021 6 461 3192,61 9 1421 9954,82 26/03/2021 2 254 1762,76 18 1853 13023,63 29/03/2021 7 635 4452,81 6 672 4762,26 30/03/2021 2 233 1631,91 2 244 1708,88 31/03/2021 11 1851 12822,43 8 1693 11714,21 01/04/2021 3 290 2006,8 0 0 0 06/04/2021 9 510 3566,12 5 480 3372,86 07/04/2021 4 470 3282,62 7 997 6991,66 08/04/2021 8 110 771,1 20 2755 19303,46 09/04/2021 9 1534 10685,08 4 421 2926,58 12/04/2021 3 404 2780,93 9 1230 8500,65 13/04/2021 4 283 1946,81 13 2105 14565,76 14/04/2021 1 50 347,5 12 977 6815,55 15/04/2021 8 484 3358,77 6 399 2775,36 16/04/2021 7 514 3547,37 3 75 519,75 19/04/2021 4 307 2122,14 8 857 5946,89 20/04/2021 9 486 3348,39 3 378 2611,07 21/04/2021 4 568 3892,96 5 272 1871,93 22/04/2021 5 134 916,56 3 122 834,64 23/04/2021 4 454 3110,26 2 1100 7510,03 26/04/2021 1 111 755,91 36 2917 20356,58 27/04/2021 13 853 6080,61 9 1166 8351,71 28/04/2021 4 180 1287,4 16 1875 13720,31 29/04/2021 11 578 4102,64 1 100 711 30/04/2021 10 786 5535,48 14 1207 8603,62 03/05/2021 13 925 6526,71 1 7 50,33 04/05/2021 1 50 351 15 750 5324,7 05/05/2021 1 110 775,5 5 220 1559,47 06/05/2021 7 249 1753,93 12 420 2970,37 07/05/2021 29 2567 17522,6 5 254 1785,52 10/05/2021 0 1245 8236,67 0 0 0 11/05/2021 9 657 4256,77 4 630 4092,54 12/05/2021 6 121 780,43 10 569 3698,1 13/05/2021 5 358 2342,22 4 303 1985,13 14/05/2021 6 391 2567,35 1 198 1310,76 17/05/2021 8 430 2837,05 9 1080 7167,31 18/05/2021 0 0 0 9 612 4113,62 19/05/2021 11 696 4706,35 6 460 3149,3 20/05/2021 2 215 1448,95 6 335 2259,01 21/05/2021 3 375 2544,64 9 493 3350,33 24/05/2021 2 111 755,91 6 387 2647,23 25/05/2021 7 350 2398,2 1 25 171,75 26/05/2021 3 120 817,2 6 456 3114,25 27/05/2021 8 1199 8177,66 0 0 0 28/05/2021 2 160 1113,41 12 1566 10768,6 31/05/2021 4 728 5089,81 4 1556 10898,85 01/06/2021 3 277 1950,16 10 319 2244,45 02/06/2021 9 287 2033,97 5 260 1850,99 03/06/2021 2 234 1680,12 14 1597 11431,49 04/06/2021 5 328 2356,61 7 632 4543,32 07/06/2021 4 424 3050,34 1 170 1224 08/06/2021 19 1428 10104,24 3 523 3665,39 09/06/2021 2 132 924,24 2 101 711,04 10/06/2021 9 889 6220,96 2 11 77,33 11/06/2021 1 150 1044 2 68 474,64 14/06/2021 5 290 2006,31 4 198 1378,08 15/06/2021 5 150 1037 9 338 2342,81 16/06/2021 7 270 1858,79 0 0 0 17/06/2021 6 310 2126,51 4 204 1405,19 18/06/2021 7 497 3379,9 1 15 103,5 21/06/2021 1 50 335 8 716 4823,62 22/06/2021 12 826 5560,71 2 285 1924,35 23/06/2021 12 1593 10557,29 3 324 2161,47 24/06/2021 0 0 0 5 288 1934,47 25/06/2021 4 221 1477,67 2 50 336 28/06/2021 7 620 4139,99 5 435 2901,23 29/06/2021 4 193 1289,24 5 268 1798,09 30/06/2021 8 673 4507,96 10 485 3266,14

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210705005259/fr/