Service public de l'impôt : comment l'entreprise privée Tacotax complète l'offre de services de l'Etat

Tacotax, le spécialiste de l'accompagnement des particuliers avec leurs impôts, intègre cette année à son outil de déclaration de revenus en ligne la possibilité pour ses utilisateurs de récupérer automatiquement leurs informations pré-remplies.



Cette fonctionnalité, qui a demandé un investissement technique important, permet à l'outil de déclaration de Tacotax de devenir l'une des alternatives à impots.gouv.fr. Le service intègre désormais deux fonctionnalités clés : la récupération automatique des données pré-remplies et l'envoi automatique et sécurisé de la déclaration à l'administration fiscale.



“Les récentes ouvertures de Bercy à des services comme le nôtre sont une excellente nouvelle aussi bien pour les contribuables que pour les services de l'Etat. En effet, notre service gratuit ne se substitue pas à l'Etat, mais complète l'offre pour les contribuables. Nous nous adressons particulièrement aux contribuables ayant une situation un peu plus complexe que la moyenne et qui souhaitent être accompagnés. Pouvoir se reposer sur un acteur indépendant est un vrai plus pour nos utilisateurs. Côté administration, le fait de ne pas avoir à gérer les cas complexes est aussi un avantage car cela permettra à terme de recentrer la mission de l'Etat sur la collecte de l'impôt et les contrôles” Aldric Emié, CEO de Tacotax.



Le site internet finit sa période de déclaration sur les chapeaux de roue avec plus de 500 000 contribuablesdésormais inscrits sur la plateforme.







De nouvelles perspectives à venir



Tacotax continue sa mission d'assistance aux particuliers sur leurs finances personnelles. L'entreprise proposera une version entièrement remaniée de son outil de déclaration en 2021, prenant toujours mieux en compte les demandes de ses utilisateurs. L'équipe technique travaille également à un outil de réclamation automatique permettant aux contribuables de récupérer l'impôt qu'ils auraient payé en trop sur les 3 dernières années.



Fort d'une équipe de 25 experts - Tacotax propose un accompagnement gratuit sur les impôts : outil de déclaration de revenus en ligne, mais aussi guides et vidéos pratiques, simulateurs et un suivi personnalisé par des experts. Le renforcement de l'équipe permet à l'entreprise d'afficher un taux de satisfaction de ses utilisateurs de 4.7/5 sur Trustpilot.