Services aux entreprises: Intuit rachète Mailchimp pour 12 mrd USD

New York (awp/afp) - Intuit, une société américaine connue pour les plateformes de services financiers TurboTax, QuickBooks et Mint, a annoncé son intention de racheter le spécialiste du marketing sur internet Mailchimp pour 12 milliards de dollars.

L'objectif est d'offrir aux petites entreprises une plateforme leur permettant à la fois de gérer leurs factures et de payer leurs employés mais aussi d'améliorer leur présence en ligne et leurs relations avec les clients.

L'idée est aussi de combiner les données déjà récoltées par Mailchimp et QuickBooks afin d'aider les PME à "surmonter les principaux obstacles à la croissance des petites et moyennes entreprises, à savoir attirer et fidéliser les clients", a commenté Sasan Goodarzi, le patron d'Intuit, dans un communiqué.

Fondé à Atlanta en 2001, Mailchimp est devenu un spécialiste de l'automatisation du marketing grâce notamment à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le groupe revendique désormais 13 millions d'usagers dans le monde, dont 800.000 clients payants.

Intuit, qui vaut 152 milliards de dollars en Bourse, est basé en Californie. Le groupe avait déjà racheté en 2020 le service de gestion des finances personnelles, Credit Karma, pour plus de 7 milliards de dollars.

afp/rp