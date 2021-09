Session plénière de rentrée du Conseil économique, social et environnemental 15/09/2021 | 10:32 Envoyer par e-mail :

Service Communication Hôtel de Matignon, le 14 septembre 2021 Discours de M. Jean CASTEX, Premier ministre Session plénière de rentrée du Conseil économique, social et environnemental Paris Mardi 14 septembre 2021 Seul le prononcé fait foi Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Thierry BEAUDET, Monsieur le Ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, cher Marc, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, C'est toujours un plaisir, c'est toujours un honneur, pour moi, que d'entrer dans cet hémicycle, et de m'adresser à vous, représentants des forces vives de la Nation, pour ouvrir les travaux de cette nouvelle mandature. Une nouvelle mandature, ou plutôt une nouvelle assemblée. Car ce ne sont pas seulement les visages d'un renouvellement de personnes que je suis venu saluer cet après-midi, c'est l'incarnation d'un projet politique fort que j'ai voulu, avec le ministre Marc FESNEAU, consacrer avec vous. Ce projet, l'acte fondateur en a été posé par le Président de la République, le 3 juillet 2017, devant le Congrès réuni à Versailles, lorsqu'il a pris l'engagement d'initier une transformation profonde du CESE pour réaffirmer le rôle essentiel de la société civile dans une démocratie moderne. Il fallait permettre au CESE de devenir, pour notre pays, la « Chambre du futur », c'est-à-dire d'incarner pleinement « le mouvement vivant de la société française ». Pour cela, sa composition a été repensée de façon à s'adapter à sa diversité et à ses transformations. Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS Cette réforme a également fait évoluer le rôle de votre assemblée avec un double objectif : ouvrir le Conseil à la société civile, en associant davantage nos concitoyens à ses travaux, et contribuer à la promotion de la démocratie délibérative, en lui permettant d'organiser des consultations publiques. Ainsi, le Conseil reste cette assemblée consultative qui accompagne la République depuis près d'un siècle, mais il devient aussi un puissant outil au service d'une meilleure participation des citoyens à la vie démocratique. Après un travail minutieux et une concertation approfondie conduits par le Président BERNASCONI, auquel je veux rendre un hommage appuyé, la loi du 15 janvier 2021, que j'ai eu l'honneur de porter, est venue donner ce cadre profondément renouvelé au CESE. Un visage qui ne doit jamais se figer, d'où le rôle donné par la loi au comité indépendant chargé d'adapter, à chaque renouvellement, la composition du conseil aux grands mouvements qui traversent notre société. Le Gouvernement a donc suivi rigoureusement les recommandations de ce comité présidé par Jean-Denis COMBREXELLE, que je tiens à saluer pour ce travail. En renforçant la place des jeunes, des étudiants, des acteurs de la cohésion sociale, de la vie associative et de la protection de la nature, il s'est agi d'élargir la représentativité de cette assemblée. Dans une société confrontée à la crise sanitaire et économique, il était en particulier essentiel de donner une voix aux populations les plus fragilisées. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, dans la diversité de parcours, par vos qualités et vos compétences, vous incarnez les mille et un visages de cette France engagée, créative et solidaire. Cette réforme a été faite pour vous. Elle est le signe de la confiance de l'État, tant dans votre capacité à porter la parole des forces que vous représentez qu'à déployer votre expertise pour éclairer le débat public chaque fois qu'il en est besoin. Vous voilà donc à la tâche, après avoir désigné vos instances et élu votre nouveau Président Thierry BEAUDET, que je veux non pas féliciter - c'est déjà fait - mais encourager dans l'ambition forte qui est la sienne et qui correspond en réalité à celle de cette réforme. Monsieur le président, je ne doute pas que l'expérience acquise à la Mutualité française, où vous avez fait souffler un esprit de dialogue et d'innovation, apportera le meilleur à cette institution. D'emblée, vous avez souhaité incarner la « République des solutions » et cette formule m'agrée tout particulièrement. Ces solutions - en serez-vous surpris ? vous les chercherez et les trouverez d'autant plus facilement que vous vous appuierez sur les territoires. Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS Saisissez-vous pleinement de cette opportunité d'une articulation renforcée avec les Régions et les CESER de France. Car c'est en croisant vos deux regards que la France pourra se reconnaître pleinement dans vos travaux. Surtout, et je veux insister sur ce point, ce travail d'expertise, d'élaboration et de concertation qui vous est demandé, est là pour conforter votre place dans le processus de décision, c'est-à-dire d'élaboration de la loi et, au-delà, dans la construction des politiques publiques. C'est tout le sens de cette réforme, et c'est la raison pour laquelle je souhaite que le Gouvernement et le Parlement s'en saisissent pleinement en consultant plus souvent le Conseil et ses membres, et s'appuient davantage sur leurs recommandations. Je sais que votre président a déjà mis en place une « conférence des enjeux ». Une fois ces priorités stratégiques définies, le Gouvernement pourra identifier plus précisément les sujets sur lesquels vous pourriez être saisi, dans le respect, évidemment, des prérogatives constitutionnelles de chacun. Mais, dans ce moment très particulier que traverse notre pays, je vous propose que votre assemblée se saisisse sans attendre de trois questions que je crois urgentes et fondamentales parce qu'elles s'inscrivent à l'intersection des préoccupations de notre société : celles de la démocratie, du travail et de la transition écologique. Et si j'utilise le terme d'intersection, c'est bien parce que chacun de ces domaines est aujourd'hui en interaction avec l'autre. J'en veux pour exemple que la transition écologique aura nécessairement un impact sur le monde du travail, mais ne pourra pas se faire en dehors du dialogue et de la démocratie. La première saisine du Gouvernement que je vous propose porte sur la question ancienne mais qui n'a jamais été aussi aigüe des tensions sur le marché du travail. Alors que la reprise est là, plus vigoureuse que ce que les experts attendaient, ses pleins effets sont entravés par les difficultés de recrutement des entreprises. Celles-ci ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles n'ont jamais été aussi fortement ressenties par les employeurs. Dans le même temps, même si le taux de chômage est revenu à son point le plus bas depuis plus de 12 ans, ce sont encore 8 % des actifs et plus particulièrement 20 % des jeunes actifs qui sont encore en recherche d'un emploi. C'est évidemment beaucoup trop. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces chiffres, car nous ne pouvons pas laisser notre jeunesse piétiner aux portes de la vie active, même si le plan 1 jeune 1 solution produit de vrais effets. C'est un parfait cas pratique d'articulation de l'action du Gouvernement avec les travaux du CESE. Car la solution - ou plutôt les solutions - renvoient à des réponses immédiates que le Gouvernement entend déployer en lien avec les partenaires sociaux et les Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS Régions, mais aussi à des chantiers plus structurels, tant le sujet implique de nombreux facteurs et appelle une action de longue durée. Certains secteurs subissent des difficultés conjoncturelles très fortes. C'est notamment le cas des Hôtels Cafés Restaurants (HCR) qui doivent recruter pour faire face à la réouverture de leurs établissements et dont une partie des salariés ne s'est pas représentée après les confinements. Dans le même temps, nous devons accompagner les secteurs soumis à des tensions structurelles et récurrentes, comme le BTP ou l'industrie, d'autant que ces domaines d'activité doivent adapter leurs métiers aux évolutions liées à ces transitions numériques et écologiques, que la crise sanitaire a par ailleurs accélérées. Sur ce sujet j'ai, vous le savez, décrété la mobilisation générale. Le Gouvernement a en effet décidé d'agir vite et fort pour répondre au problème numéro 1 que rencontrent aujourd'hui quasiment tous les secteurs économiques. Nous devons pouvoir explorer toutes les solutions pour que les offres d'emploi trouvent preneurs. Je l'ai dit, et je sais que vous partagez ma conviction : il n'y a pas de fatalité en la matière. La première réponse, c'est bien sûr celle des compétences et la nécessité d'investir encore plus et mieux dans la formation des salariés et des demandeurs d'emploi. Après avoir consulté les partenaires sociaux et les régions, je présenterai prochainement avec Mme Elisabeth BORNE de nouvelles actions pour mieux mobiliser et améliorer les compétences. La deuxième réponse est celle de l'attractivité des métiers. C'est là le rôle des branches et des partenaires sociaux. Il s'agit donc d'avancer ensemble sur les conditions de travail, les évolutions professionnelles et les salaires. Des discussions sont d'ores et déjà engagées dans les branches de la prévention et sécurité, du transport routier, du commerce, de la propreté, du commerce de détails des fruits et légumes, des aides à domicile. Parallèlement, j'ai demandé aux partenaires sociaux d'ouvrir des négociations dans d'autres branches comme les Hôtels Cafés Restaurants et les industries agroalimentaires qui subissent de plein fouet les tensions conjoncturelles que je viens d'évoquer. Soyez assurés que je suis l'avancée de ces travaux dans chacune des branches avec la plus grande attention. Enfin, je le redis devant votre assemblée, après avoir décidé de reporter la réforme de l'assurance chômage pendant la crise, les conditions nous apparaissent désormais réunies pour une entrée en vigueur à partir du 1er octobre. Cette troisième réponse a un double objectif: lutter tout à la fois contre la précarité et les contrats courts, et inciter à la reprise d'emploi. Mais en complément de ces actions, nous devons disposer d'éléments plus approfondis sur un certain nombre de freins structurels, qui dépassent les seules questions de fonctionnement du marché du travail. Je pense Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS notamment à différentes contraintes que la crise sanitaire a parfois rendues encore plus aiguës, notamment celles liées au logement, à la mobilité, à la santé, à la dimension familiale ou encore aux disparités territoriales de localisations des activités… Par ailleurs, l'évolution des aspirations des jeunes est également un facteur qui peut expliquer qu'une proportion croissante d'entre eux se détourne de certains métiers, soit en amont des choix scolaires, soit en cours de vie professionnelle active. À cet égard, l'orientation des jeunes dans l'enseignement scolaire, professionnel et supérieur est une phase cruciale qui détermine en partie ces aspirations. Je sollicite donc un avis du CESE, dont je souhaite qu'il me soit rendu dans les meilleurs délais, et en toute hypothèse avant la fin de l'année, et qui devra porter sur l'ensemble des causes de ces difficultés et aux moyens d'y remédier. La deuxième saisine concerne la participation des jeunes à la vie démocratique. 87% des 18-24 ans ne se sont pas rendu aux urnes pour le premier tour des dernières élections départementales et régionales. À ce niveau-là d'abstention au sein de cette génération, ce n'est plus un signal d'alerte, c'est un appel à la mobilisation de la République. Notre société est trop fragile pour qu'aux différentes fractures que nous essayons de combler viennent s'ajouter une fracture démocratique et générationnelle. Si nous avons bien un devoir, moi en tant que chef du Gouvernement, vous en tant que représentants de la société française, c'est d'y remédier. La situation est d'autant plus paradoxale que je reste convaincu que les jeunes ne se tiennent pas éloignés des grands enjeux de notre société et, leur engagement pour les grandes causes le montrent, ils ne délaissent pas le bien commun. Ces générations se sont engagées avec autant de force que de sincérité dans l'égalité entre les femmes et les hommes ou encore la lutte contre le changement climatique. Sur ces questions, les jeunes ont même joué le rôle de lanceur d'alerte et d'éclaireur. Il faut aussi reconnaître que ces générations s'emparent différemment de l'engagement. Ils veulent participer de façon concrète et immédiate, et ils se saisissent de tous les moyens que nous mettons à leur disposition. C'est la raison du succès de la plateforme jeveuxaider lancée par le Gouvernement pendant la crise Covid. Ou, plus largement, de la formidable dynamique du service civique, du service national universel et des nombreux plans que nous avons lancés, notamment dans l'Education nationale, avec le mentorat. Il nous faut donc trouver les moyens de revitaliser le lien qui unit la volonté d'engagement avec la participation démocratique. Je veux en profiter pour redire ici l'importance que nous accordons à l'engagement associatif. Il est, vous le savez, vous qui êtes nombreux dans Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS

