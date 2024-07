WASHINGTON, 14 juillet (Reuters) - "Seul Dieu a évité l'impensable", a réagi Donald Trump dimanche dans un message publié sur son réseau Trush Social après avoir réchappé la veille à une tentative d'assassinat en Pennsylvanie.

"A cet instant, il est plus important que jamais de rester unis et de montrer notre vrai caractère en tant qu'Américains, de rester forts et déterminés, et de ne pas laisser le mal s'imposer", a écrit l'ancien président américain, légèrement blessé par balle à une oreille lors d'un meeting en plein air.

"Nous n'aurons pas peur. Au contraire, nous resterons fidèles à notre foi et résolus face à la cruauté", a-t-il encore assuré, ajoutant se réjouir de prendre la parole lors de la convention nationale du Parti républicain qui débute lundi à Milwaukee, dans le Wisconsin, et doit officiellement l'investir comme candidat à l'élection présidentielle du 5 novembre face à Joe Biden. (Jasper Ward, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)