Seul un second référendum justifierait un report du Brexit - Asselborn

LUXEMBOURG, 18 janvier (Reuters) - Seule la décision du gouvernement britannique d'organiser un second référendum pour trancher la question de la sortie de l'Union européenne justifierait un report du Brexit, a estimé vendredi le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn.

Le Royaume-Uni doit quitter l'UE le 29 mars à minuit, au terme de la période de deux ans prévue par l'article 50 des traités européens, mais l'hypothèse d'un report du Brexit fait l'objet d'intenses spéculations depuis le rejet par le Parlement de Westminster de l'accord négocié par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles.

Un tel report nécessiterait d'être approuvé à l'unanimité par les Vingt-Sept et si de nombreux dirigeants européens ont souligné qu'il faudrait que Londres ait pour cela un plan de bataille convaincant, Jean Asselborn s'est montré plus précis sur ce que pourraient être les exigences des Européens.

"Seule la décision d'organiser un second référendum pourrait nous inciter à prolonger l'article 50", a-t-il déclaré pendant une présentation, au côté du Premier ministre Xavier Bettel, des mesures prises par le gouvernement pour préparer le Luxembourg à un Brexit sans accord.

Theresa May est catégoriquement opposée à la tenue d'un second référendum, qui ne recueille pas non plus la préférence de l'opposition travailliste. Mais le Parlement est tout aussi opposé à l'idée d'un "no deal" dont les conséquences seraient potentiellement très dommageables pour l'économie britannique, ce qui ne laisse pas de porte de sortie claire.

"La balle est dans le camp de Londres. Il faut qu'ils nous disent ce qu'ils veulent", a commenté Xavier Bettel. "Nous nous retrouvons dans une situation où nous ne savons toujours pas dans quelle direction vont les choses (...) La responsabilité est à Londres."

Quelque 6.000 Britanniques vivent au Luxembourg.

