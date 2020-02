"Seulement le début": des activistes saluent le verdict contre Weinstein

par Lisa Richwine et Jill Serjeant

LOS ANGELES, 25 février (Reuters) - Les militantes des droits des femmes saluent le verdict rendu lundi au procès de Harvey Weinstein comme une victoire et le début de leur long combat visant à traduire en justice les auteurs d'agressions sexuelles.

Agé de 67 ans, l'ancien producteur de cinéma, longtemps considéré comme l'un des plus influents d'Hollywood, a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol et encourt une peine de 29 ans d'emprisonnement. La sentence doit être prononcée le 11 mars.

Après l'énoncé du verdict, des militantes ont promis de continuer à réclamer des changements législatifs afin de permettre à davantage de victimes d'abus sexuels d'être entendues par la justice.

Les membres du groupe Silence Breakers, qui réunit des accusatrices de Harvey Weinstein, ont promis de redoubler d'efforts pour convaincre les parlementaires de revoir les délais de prescription dans plusieurs Etats américains.

"L'ère d'impunité des hommes puissants qui commettent des viols est terminée", a déclaré lors d'une conférence téléphonique l'actrice Mira Sorvino, l'une des 80 femmes qui ont accusé Weinstein d'inconduite sexuelle.

L'ancien producteur de cinéma rejette les accusations portées contre lui et assure n'avoir eu que des relations sexuelles consenties.

Time's Up, l'association fondée en 2018 par des personnalités d'Hollywood après la publication des premières accusations contre Harvey Weinstein, a estimé que le procès marquait une "nouvelle ère de justice".

"C'est seulement le début", a prévenu sur Twitter l'actrice Reese Witherspoon, l'une des membres fondatrices de Time's Up, postant un lien vers une page du site de l'association sur laquelle il est possible d'ajouter son nom à la liste de personnes "promettant de continuer ce combat".

REPOUSSER LE DÉLAI DE PRESCRIPTION

En 2019, Time's Up a collaboré avec d'autres activistes pour convaincre les parlementaires new-yorkais de repousser de cinq à vingt ans le délai de prescription de plusieurs crimes sexuels.

"Nous devons activement chercher à renforcer la législation et à combler les lacunes de notre système pénal afin que davantage d'affaires de viol soient portées devant les tribunaux et que les violeurs soient tenus pour responsables", a dit l'actrice Rosanna Arquette lors de la conférence téléphonique organisée avec Silence Breakers.

Plusieurs défis restent à surmonter.

L'un des obstacles demeure la réticence des femmes victimes d'agressions sexuelles à rendre leurs accusations publiques, et le procès Weinstein a montré que ces femmes continueraient à faire face à des interrogatoires difficiles dans une salle d'audience.

La défense de Weinstein a questionné les femmes ayant témoigné contre l'ancien producteur de cinéma sur leurs tenues au moment des agressions présumées, leur rapport à l'alcool ou sur le fait de savoir si elles s'étaient servies de Weinstein dans l'espoir d'obtenir un rôle au cinéma.

Dans un communiqué, l'association Me Too, menée par l'activiste Tarana Burke, a relevé qu'il avait fallu "des années et le soulèvement de millions de voix" pour que Weinstein soit tenu pour responsable de ses actes par le système judiciaire.

Les implications du procès se "répercutent bien au-delà d'Hollywood", a constaté l'association: "Bien qu'un homme ait été jugé coupable aujourd'hui, nous devons nous demander si quiconque s'intéressera à nous autres demain. C'est pour cela que nous disons 'Moi Aussi'." (version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)