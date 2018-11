Sévère revers électoral pour le parti au pouvoir à Taiwan

(Actualisé avec résultats)

TAIPEI, 24 novembre (Reuters) - La présidente taiwanaise Tsai Ing-wen a renoncé à ses fonctions à la tête du Parti démocrate progressiste (PDP), favorable à l'indépendance, après la sévère défaite subie samedi aux élections municipales.

Ces scrutins, qui ont eu lieu à un peu plus d'un an de la présidentielle, sont suivis de près par les autorités chinoises, qui exercent d'intenses pressions sur la chef de l'exécutif depuis son investiture en 2016.

Tsai Ing-wen et son gouvernement ont reproché à plusieurs reprises à Pékin de s'ingérer dans la campagne, évoquant des "brimades politiques" et la diffusion de "fausses informations".

Le PDP a perdu la mairie de Taichung, deuxième ville de l'île, et celle de Kaohsiung, dans le sud du pays, qu'il tenait depuis 20 ans.

Le Kuomintang, mouvement nationaliste plus proche de Pékin et principale formation de l'opposition, l'a emporté dans les deux villes. Le PDP a toutefois été reconduit à la tête des municipalités de Tainan, dans le Sud, et de Taoyuan, dans le Nord.

"La poursuite des réformes, de la quête de liberté et de démocratie, et la protection de la souveraineté sont des missions auxquelles le PDP ne renoncera pas", a promis la présidente, qui a refusé la démission de son Premier ministre, William Lai.

"C'est une défaite tragique pour le PDP. Elle ne traduit toutefois pas le soutien du peuple au Kuomintang, mais sa déception à l'égard du PDP", a estimé Yao Chia-wen, l'un des principaux conseillers de Tsai Ing-wen, évoquant les retards dans les réformes des retraites et de la justice.

Le dépouillement se poursuit à Taipei, où le maire sortant, Ko Wen-je, qui n'appartient à aucun parti, serait au coude à coude avec Ting Shou-chung, le candidat du Kuomintang. Celui du PDP serait troisième. (Ben Blanchard et Yimou Lee; Eric Faye pour le service français)