Séville se fait peur, Villarreal déroule

Le FC Séville a été bousculé par les amateurs d'Andratx et a décroché sa qualification en 16e de finale de la Coupe du Roi in-extremis, après une séance de tirs au but sous haute tension (6-5). De son côté, Villarreal n'a pas fait de cadeau à Sanluqueno et s'est imposé très largement (7-1), grâce notamment à un doublé de Paco Alcacer. La Real Sociedad n'a pas non plus eu à forcer face à Zamora (3-0). Vallecano et Elche se sont eux aussi qualifiés au détriment de Bergentinos (3-1) et d'Unionistas (1-0). Leganes, Cartagena, Gijon, Ponfferradina et Eibar passent au tour suivant de la Coupe du Roi.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)