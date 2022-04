Shanghai autorise certains résidents à quitter leur domicile et assouplit prudemment les restrictions du COVID

Shanghai a déclaré lundi que plus de 7000 unités résidentielles avaient été classées comme zones à faible risque après n'avoir signalé aucune nouvelle infection pendant 14 jours, et ses districts ont depuis annoncé quels complexes spécifiques peuvent être ouverts.

Mais alors que certaines personnes ont été autorisées à sortir de leurs résidences mardi, la confusion régnait toujours quant à la mesure dans laquelle les personnes se trouvant dans les zones à faible risque étaient libres de se déplacer, beaucoup d'entre elles attendant toujours la permission de leur comité résidentiel.

Le responsable de la santé de la ville, Wu Qianyu, a déclaré lors d'un point de presse que les résidents des zones à faible risque, appelées "zones de prévention", étaient toujours soumis à des contrôles et devraient observer des mesures strictes de distanciation sociale.

"Après une longue période de confinement, il est compréhensible que les gens aient envie de sortir et de prendre l'air, et qu'ils aient besoin de faire des courses pour acheter de la nourriture et des médicaments et d'aller se faire soigner", a-t-elle déclaré. "Mais si beaucoup de gens se rassemblent de manière désordonnée, cela entraînera des dangers cachés pour notre travail de prévention des épidémies."

Avec une économie de plus en plus tendue, des efforts sont faits à Shanghai pour rouvrir les supermarchés, les magasins de proximité et les pharmacies, mais les commerces non essentiels resteront suspendus, a déclaré Liu Min, vice-chef de la commission commerciale de la ville.

Nomura estime que pas moins de 45 villes chinoises mettent actuellement en place des fermetures complètes ou partielles, représentant 26,4 % de la population du pays et 40,3 % de son PIB.

Le chiffre de 45 villes pourrait même sous-estimer l'impact total des politiques actuelles de "zéro COVID" de la Chine, la mobilité étant également perturbée ailleurs, ajoute-t-elle.

Le Premier ministre Li Keqiang a averti lundi que la Chine devait être "très vigilante" face à de nouvelles pressions à la baisse sur l'économie et a déclaré que la lutte contre le COVID-19 devait être "coordonnée" avec le développement économique et social.

La Chine encourage également les investisseurs à long terme à acheter davantage d'actions et les principaux actionnaires des entreprises cotées à augmenter leurs participations lorsque les actions s'effondrent, dans le but de stabiliser un marché boursier secoué par l'aggravation de l'épidémie de COVID, a déclaré l'organisme de surveillance des valeurs mobilières du pays tard lundi.

L'indice chinois CSI300 a chuté de 3,1% lundi, la plus forte baisse en un mois. L'indice de référence est resté stable mardi.

Shanghai a enregistré 22 348 nouveaux cas asymptomatiques de coronavirus le 11 avril, contre 25 173 le jour précédent. Les cas symptomatiques confirmés s'élevaient à 994, contre 914.