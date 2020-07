Shanghai bulle, Wall Street imperturbable

Paradoxalement, Wall Street et les places asiatiques résistent plutôt bien à l’intensification des inquiétudes liées au Covid-19, à l’inverse de l’Europe qui continue à sous-performer, en atteste les scores indiciels de la veille : le CAC40 a lâché 1.24% et repasse sous les 5000 points, tout comme le Stoxx Europe 600 NR qui cède 0.65% tandis que le S&P500 gagne sereinement 0.78%. Ailleurs en Asie, la bourse de Shanghai progresse de 16% depuis le 1er juillet et réalise une série de 8 séances de hausse consécutives !

La dynamique du nombre de contaminations semble pourtant la plus rassurante en Europe, puisque la courbe en cloche a laissé sa place à une pente descendante depuis la mi-mai. On ne peut pas en dire autant des autres continents, plus particulièrement en Afrique, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, où la courbe des contaminations prend une toute autre allure. C’est du moins ce que nous pouvons en conclure en analysant les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), reléguées par la BBC, que je vous joins ci-dessous (attention, chaque continent possède sa propre échelle).