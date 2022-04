Shanghai effectue davantage de tests COVID alors que les frustrations liées à l'approvisionnement alimentaire augmentent

Il s'agissait du quatrième jour consécutif de test à l'échelle de la ville de Shanghai, qui a signalé un nombre record de 23 600 nouveaux cas transmis localement.

Bien que ce nombre de cas soit faible par rapport aux normes mondiales, la ville est devenue un banc d'essai pour la stratégie d'élimination du pays, qui vise à tester, tracer et mettre en quarantaine de manière centralisée tous les cas positifs de COVID.

Pékin est intervenu après l'échec de l'effort initial de Shanghai pour isoler le virus en procédant à un verrouillage par étapes, insistant pour que le pays s'en tienne à sa politique de tolérance zéro afin d'éviter que son système médical ne soit débordé.

Mais les restrictions ont fortement réduit l'approvisionnement en nourriture et autres produits essentiels pour la ville de 26 millions d'habitants, puisque de nombreux supermarchés ont été fermés et des milliers de coursiers enfermés. L'accès aux soins médicaux a également été une préoccupation.

Les habitants de la ville ont été invités à s'auto-administrer des tests antigènes le samedi, parfois même deux, puis à faire la queue dans leur enceinte plus tard dans la journée pour des tests PCR.

Pendant ce temps, les frustrations du public se sont accrues en raison des perturbations de l'approvisionnement alimentaire.

Des images vidéo circulant sur les médias sociaux chinois ont montré des personnes en combinaison de protection contre les produits dangereux se bagarrant avec les occupants d'un complexe d'habitation de Shanghai. Certains résidents criaient : "Envoyez des provisions". Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces images de manière indépendante.

Le gouvernement de la ville a déclaré qu'il essayait de faire revenir davantage de coursiers dans les rues et de rouvrir les supermarchés. La société de commerce électronique JD.com Inc a déclaré qu'elle avait obtenu une licence pour livrer des marchandises à Shanghai, déclenchant une ruée des acheteurs vers sa plate-forme.

Le maire adjoint de la ville de Shanghai, Zong Ming, a reconnu lors d'une conférence de presse que les autorités n'avaient pas répondu aux attentes du public dans leur gestion de la situation.

"Nous pensons la même chose des problèmes que tout le monde a soulevés et exprimés", a-t-il déclaré. "Une grande partie de notre travail n'a pas été suffisante, et il y a encore un grand écart par rapport aux attentes de chacun. Nous ferons de notre mieux pour nous améliorer."

ESSAIS À GUANGZHOU

Vendredi, le département d'État américain a déclaré dans un avis aux voyageurs qu'il autorisait le personnel non urgent et leurs familles à quitter le consulat de Shanghai en raison de l'augmentation des cas et de l'impact des restrictions.

Il a également conseillé aux citoyens américains de reconsidérer leur voyage en Chine "en raison de l'application arbitraire des lois locales et des restrictions COVID-19".

Ailleurs samedi, la mégapole méridionale de Guangzhou - qui compte plus de 18 millions d'habitants - a déclaré qu'elle commencerait à effectuer des tests dans ses 11 districts après que des cas aient été signalés vendredi.

À Pékin, le gouvernement municipal a placé une zone à haut risque en confinement après huit cas confirmés de COVID au cours des deux dernières semaines, a déclaré aux journalistes Pang Xinghuo, directeur adjoint du Centre de prévention et de contrôle des maladies de Pékin.

Les bouclages à Shanghai et dans d'autres régions de Chine ébranlent également les chaînes d'approvisionnement.

Le fabricant chinois de véhicules électriques Nio a déclaré avoir suspendu sa production après que le COVID ait perturbé les opérations chez ses fournisseurs à Shanghai et dans les provinces de Jilin et Jiangsu.