Shanghai élargit le test COVID alors que d'autres villes chinoises imposent des restrictions

Vendredi, Shanghai a annoncé un nombre record de 21 000 nouveaux cas et un troisième jour consécutif de tests COVID, alors que le verrouillage de ses 26 millions d'habitants ne montre aucun signe d'assouplissement et que d'autres villes chinoises ont renforcé les restrictions, même dans les endroits où il n'y a pas eu d'infections récentes.

Pékin est intervenu à Shanghai après l'échec de ses efforts pour isoler le COVID en verrouillant la ville par étapes, et insiste pour que le pays s'en tienne à sa politique de zéro COVID qui, selon lui, est essentielle pour maintenir les taux de mortalité à un bas niveau et empêcher son système médical de s'effondrer.

Les autorités locales de toute la Chine, qui ont pour la plupart réussi à tenir le COVID en échec au cours des deux dernières années, renforcent les mesures de contrôle du coronavirus, y compris les restrictions de mouvement, les tests de masse et les nouveaux centres de quarantaine.

Parmi les villes qui sont passées à l'action cette semaine, citons Zhengzhou, dans la province centrale du Henan, qui a annoncé jeudi qu'elle allait tester ses 12,6 millions d'habitants après avoir découvert quelques cas asymptomatiques ces derniers jours.

Pékin a renforcé le dépistage régulier des employés des secteurs clés de la ville, exigeant que tout le personnel des agences de soins aux personnes âgées, des écoles et des institutions manipulant des marchandises importées passe des tests au moins une fois par semaine.

Dans le comté de Shizong, dans la province du Yunnan (sud-ouest de la Chine), les magasins ont été fermés, les transports suspendus et les habitants interdits de quitter leur ville ou leur village après qu'une personne asymptomatique soit rentrée de Shanghai et ait infecté un membre de sa famille.

Vendredi, la ville de Xian, dans le nord-ouest du pays, a annoncé qu'elle n'autoriserait pas ses citoyens à revenir des zones où le virus est encore très répandu ou à s'y rendre sans prendre d'abord des dispositions avec les départements de contrôle de la pandémie.

Nomura a estimé cette semaine que 23 villes chinoises ont mis en place des mesures de confinement total ou partiel. Ces villes abritent collectivement environ 193 millions de personnes et contribuent à 22 % du PIB de la Chine. Parmi elles, Changchun, un important centre manufacturier, a été verrouillée pendant 28 jours.

Ernan Cui, un analyste de Gavekal Dragonomics qui a étudié les politiques COVID annoncées par les 100 plus grandes villes de Chine, a déclaré que la plupart choisissaient de maintenir les restrictions en place même après que le nombre de cas soit revenu à zéro.

"Les restrictions COVID extrêmement répandues au-delà de Shanghai, et l'attitude averse au risque des responsables du gouvernement central et local, suggèrent que l'impact économique des différents lockdowns ne s'atténuera pas en quelques jours, voire quelques semaines", a-t-elle déclaré dans une obligation.

Si le lockdown de Shanghai se poursuit tout au long du mois d'avril, la ville subira une perte de 6 % de son PIB, ce qui équivaut à une perte de 2 % du PIB pour l'ensemble de la Chine, a déclaré Iris Pang, économiste en chef d'ING pour la Grande Chine, dans une note.

La banque a révisé ses prévisions de croissance pour le deuxième trimestre en Chine à 4% en glissement annuel, contre 5% en glissement annuel.

UNE ACTION "TONITRUANTE

L'épidémie de Shanghai a dépassé les 130 000 cas au total, dépassant de loin les quelque 50 000 cas symptomatiques enregistrés lors de l'épidémie initiale de Wuhan à la mi-avril 2020, bien que les autorités chinoises n'aient commencé à signaler les cas asymptomatiques qu'après le pic de Wuhan.

Les histoires de centres de quarantaine centraux bondés et insalubres et les craintes de séparation des familles ont suscité des appels à la mise en quarantaine à domicile à Shanghai, et à la révision par la Chine de son approche de "dégagement dynamique".

Bien que le gouvernement n'ait pas accédé à ces demandes, il a commencé à autoriser certains contacts proches à s'isoler à domicile et a assoupli mercredi sa politique de séparation des enfants infectés de leurs parents. Il transfère également certains patients dans les provinces voisines.

Cependant, l'approvisionnement en nourriture reste une préoccupation pour les résidents, en raison d'une pénurie de coursiers.

Les autorités ont déclaré qu'elles autoriseraient davantage de livreurs à quitter les zones verrouillées et, vendredi, les médias locaux ont rapporté que les plateformes appartenant à Alibaba et à l'épicier en ligne Dingdong Maicai avaient rappelé environ 3 500 travailleurs au total.

Vendredi après-midi, une invitation à rejoindre une réunion non officielle pour discuter de l'opinion des habitants de Shanghai sur la situation du COVID a commencé à circuler dans les groupes WeChat - un développement interprété par certains comme une indication de la frustration croissante face à la réponse officielle.

Les organisateurs anonymes de l'événement, qui était prévu pour samedi, ont déclaré qu'ils essaieraient de soumettre le compte-rendu de la réunion au gouvernement de Shanghai.

Plus de 100 000 personnes s'étaient inscrites à la réunion à l'heure du déjeuner vendredi, mais ce nombre était brusquement tombé à quatre personnes quelques heures plus tard, sans qu'aucune raison claire ne soit donnée.

Shanghai n'a pas indiqué quand elle pourrait lever son confinement.

Tard jeudi, Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré sur son compte Weibo que les mesures prises à Shanghai devaient être "tonitruantes" pour couper la chaîne de transmission.

En théorie, a-t-il dit, si plusieurs séries de tests PCR étaient menées dans des mégapoles comptant une population de 27 millions d'habitants en l'espace de 2 à 3 jours, elles pourraient atteindre zéro cas "au niveau de la communauté" en 10 jours à deux semaines.

"Tant que ces mesures seront bien appliquées, la situation de la grave épidémie de coronavirus dans notre pays s'améliorera rapidement", a déclaré Wu.

Parmi les cas de Shanghai, un seul souffre de symptômes graves et est sous traitement, a déclaré vendredi un responsable de la santé. (Reportages de Brenda Goh, Roxanne Liu, David Stanway, David Kirton et la salle de presse de Pékin, édition de Gerry Doyle et Mark Heinrich)