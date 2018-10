Bourse de Hong Kong : Shanghai et Shenzhen clôturent en nette hausse, Hong Kong en progression

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses de Shanghai et Shenzhen ont terminé la semaine par un bond de plus de 2,5% de leur indice composite après une offensive de responsables économiques chinois destinée à rassurer les investisseurs, l'indice phare de Hong Kong croissant lui plus modestement.

Les deux places ont progressé à l'identique de 2,58% (+64,05 points à 2550,47 points pour Shanghai et +31,80 points à 1263,81 points pour Shenzhen).

L'indice Hang Seng de Hong Kong a de son côté achevé la journée de vendredi par une progression de 0,42% (106,85 points à 25'561,40 points).

Les places de Hong Kong et de Shanghai avaient pourtant ouvert en baisse, les investisseurs appréhendant un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Et la publication vendredi de statistiques témoignant d'un essoufflement de la croissance chinoise au troisième trimestre n'a rien arrangé.

Dans ce contexte dégradé, les déclarations coordonnées des dirigeants de la Banque centrale chinoise, des régulateurs boursiers et du vice-Premier ministre Liu He - ce dernier jugeant l'impact psychologique des sanctions commerciales que s'infligent mutuellement les États-Unis et la Chine "plus grave" que l'impact véritable - ont contribué à apaiser les investisseurs.

"Les valorisations actuelles du marché boursier, à des niveaux historiquement bas, contrastent avec l'amélioration des fondamentaux économiques", a tenté de rassurer le gouverneur de la Banque centrale, Yi Gang.

Le sursaut des Bourses de Shanghai et Shenzhen ne leur a toutefois pas permis d'effacer leurs pertes des jours précédents.

Sur la semaine écoulée, l'indice composite de la première a en effet reculé de 2,1%, celui de Shenzhen refluant de 2,5%.

Zhang Gang, un analyste du courtier Central China Securities, a d'ailleurs souligné la fragilité du rebond de vendredi : "Le volume d'échanges est resté bas aujourd'hui. Le gouvernement doit battre le fer quand il est chaud et instaurer rapidement une politique positive pour rétablir la confiance", a-t-il averti.

En matière de valeurs, la séance de vendredi a été fructueuse pour les assureurs, China Pacific Insurance bondissant de 8,26% à 34,75 yuans et Ping An Insurance progressant de 5,08% à 65,65 yuans.

Dans le domaine des télécommunications, China Unicom a pris 2,40% et CITIC Guoan 3,55%.

À Shenzhen, le géant du courrier STO Express a crû de 6,67% (à 17,91 yuans) et YTO Express Group a progressé de 2,02% à 10,10 yuans.

À Hong Kong, le secteur énergétique a pâti de la chute des prix du pétrole (-3,69% à 14,08 dollars hongkongais pour CNOOC, -0,67% à 5,92 HKD pour PetroChina, Sinopec à l'équilibre).

Le poids lourd de la cote Tencent a lui progressé de 0,36% à 282.00 HKD, la firme immobilière Country Garden prenant 2,88% à 8,23 HKD et l'assureur AIA 0,73% à 62,30 HKD.

En revanche, HSBC a concédé 1,08% à 63,85 HKD, AAC Technology 1,75% à 64,70 HKD et China Mobile 0,38% à 77,85 HKD.

afp/buc