Shanghai lève les restrictions "déraisonnables" imposées aux entreprises, Pékin assouplit les restrictions

Shanghai a déclaré dimanche que les restrictions "déraisonnables" imposées aux entreprises seraient supprimées à partir du 1er juin, dans le cadre de la levée de la mesure de confinement COVID-19, tandis que Pékin a rouvert une partie de ses transports publics ainsi que certains centres commerciaux et d'autres lieux, alors que les infections se stabilisent.

Le centre commercial chinois de 25 millions d'habitants vise à mettre fin, à partir de mercredi, à un confinement de deux mois qui a gravement endommagé l'économie et vu de nombreux résidents perdre des revenus, lutter pour se nourrir et faire face à l'isolement.

Les douloureux confinements au coronavirus dans les grandes villes chinoises vont à l'encontre des tendances observées dans le reste du monde, qui a largement tenté de revenir à une vie normale alors même que les infections se propageaient.

Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine, mettra fin à de nombreuses conditions pour que les entreprises puissent reprendre le travail à partir du 1er juin. La ville a également lancé des mesures pour soutenir son économie, notamment en réduisant certaines taxes sur les achats de voitures, en accélérant l'émission d'obligations du gouvernement local et en accélérant les approbations de projets immobiliers.

Shanghai demandera aux banques de renouveler les prêts aux petites et moyennes entreprises pour un montant total de 100 milliards de yuans (15 milliards de dollars) cette année.

"Nous soutiendrons et organiserons pleinement la reprise du travail et de la production des entreprises dans divers secteurs et domaines", a déclaré le vice-maire Wu Qing aux journalistes, ajoutant que les restrictions "déraisonnables" du COVID sur les entreprises seraient levées.

Wu n'a pas donné de détails sur les restrictions qui seraient annulées.

En avril, Shanghai a commencé à publier des "listes blanches" d'importants fabricants de l'industrie automobile, des sciences de la vie, des produits chimiques et des semi-conducteurs autorisés à reprendre leurs activités.

Mais de nombreuses entreprises prioritaires avaient des fournisseurs qui n'étaient pas en mesure de rouvrir leurs portes et elles étaient donc toujours confrontées à des goulots d'étranglement logistiques.

De nombreux dirigeants d'entreprises se sont également plaints des contraintes onéreuses du COVID, car ils devaient trouver des dortoirs pour le personnel chargé d'isoler et de mettre en œuvre une désinfection rigoureuse. La plupart des entreprises de la ville sont encore fermées.

Toutes les "listes blanches" seront supprimées, a déclaré Wu.

Plus tôt dans la journée de dimanche, la porte-parole du gouvernement de la ville, Yin Xin, a déclaré que Shanghai assouplirait à partir de mercredi les exigences en matière de tests pour les personnes qui veulent entrer dans les lieux publics, afin d'encourager le retour au travail.

"La situation épidémique actuelle dans la ville continue de se stabiliser et de s'améliorer", a déclaré Yin, ajoutant que la stratégie de Shanghai "pivote vers une prévention et un contrôle normalisés."

Les personnes entrant dans des lieux publics ou prenant les transports publics devront montrer un test PCR négatif effectué dans les 72 heures, contre 48 heures auparavant.

Les services de bus dans la nouvelle zone de Pudong, qui abrite le plus grand aéroport de Shanghai et le principal quartier financier, devraient reprendre complètement d'ici lundi, selon les responsables.

Le Plaza 66, un centre commercial du centre de Shanghai qui abrite Louis Vuitton et d'autres marques de luxe, a rouvert ses portes dimanche.

Les autorités ont lentement assoupli les restrictions, en mettant l'accent sur la reprise de l'activité industrielle.

Davantage de personnes ont été autorisées à sortir de chez elles et davantage de commerces peuvent rouvrir, bien que de nombreux résidents restent largement confinés dans des ensembles de logements et que la plupart des magasins ne soient ouverts que pour le service de livraison.

Les voitures privées ne sont pas autorisées à sortir sans autorisation, et la plupart des transports publics de la ville sont fermés. Les autorités n'ont pas encore annoncé de plans détaillés sur la façon dont le verrouillage sera levé.

GYMNASES ET BIBLIOTHÈQUES

Dans la capitale Pékin, les bibliothèques, les musées, les théâtres et les salles de sport ont été autorisés à rouvrir dimanche, mais avec des limites sur le nombre de personnes, dans les districts qui n'ont pas vu de cas communautaires de COVID pendant sept jours consécutifs.

Les districts de Fangshan et Shunyi mettront fin aux règles de travail à domicile, tandis que les transports publics reprendront en grande partie dans les deux districts ainsi qu'à Chaoyang, le plus grand de la ville. Néanmoins, les repas dans les restaurants sont interdits dans toute la ville.

Shanghai a signalé un peu plus de 100 nouveaux cas de COVID dimanche, tandis que Pékin en a enregistré 21, ce qui correspond à une tendance à la baisse dans tout le pays.

L'économie chinoise a montré des signes de reprise ce mois-ci après un effondrement en avril, mais l'activité est plus faible que l'année dernière et de nombreux analystes prévoient une contraction au deuxième trimestre.

La force et la durabilité de toute reprise dépendront en grande partie du COVID, la variante Omicron hautement transmissible s'avérant difficile à éradiquer et sujette à des retours en force.

Les investisseurs s'inquiètent de l'absence d'une feuille de route pour sortir de la stratégie "zéro COVID", qui consiste à mettre fin à toutes les épidémies à n'importe quel prix, une politique caractéristique du président Xi Jinping. On s'attend à ce qu'il obtienne un troisième mandat sans précédent lors d'un congrès du parti communiste au pouvoir à l'automne.

Les marchés s'attendent à un soutien accru de l'économie.

"Nous nous attendons à ce que les politiques s'assouplissent davantage sur le front fiscal pour stimuler la demande, étant donné les pressions à la baisse sur la croissance et l'incertitude quant au rythme de la reprise", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une obligation vendredi. (1 $ = 6,6980 yuan renminbi chinois) (Rapports des bureaux de Pékin et de Shanghai ; Rédaction : Marius Zaharia ; Édition : William Mallard)