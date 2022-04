Shanghai marque une étape clé du COVID, Pékin reste sur la touche

Shanghai a déclaré samedi qu'elle n'avait détecté aucun nouveau cas quotidien de COVID-19 en dehors des zones de quarantaine, marquant ainsi une étape clé dans sa lutte pour contenir le virus, qui a paralysé la ville de 25 millions d'habitants et mis les résidents de Pékin sur les dents.

Les rues de la capitale étaient étrangement calmes au début de la longue pause de la fête du travail, les habitants craignant que les autorités n'imposent de nouvelles restrictions pendant un jour férié où beaucoup voyagent ou se réunissent.

Les scènes de maisons et de bâtiments à Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine, où les résidents ont été confinés pour les empêcher de sortir, ont fait les gros titres ces dernières semaines, alors que la plupart des autres pays du monde apprennent à vivre avec le coronavirus.

La Chine maintient une politique de zéro-COVID visant à éradiquer la maladie, ce qui a provoqué la colère et la frustration des résidents, enfermés depuis plus d'un mois. Certains, luttant pour trouver de la nourriture et d'autres produits de première nécessité, ont manifesté une rare opposition publique aux contrôles stricts du gouvernement.

Si la campagne de tolérance zéro fonctionne, elle marquerait une victoire pour l'approche du président Xi Jinping dans une année où l'on s'attend à ce qu'il obtienne un troisième mandat sans précédent.

Les responsables de Shanghai n'ont pas discuté de cette étape importante lors de leur conférence de presse quotidienne sur les chiffres de vendredi, mais les médias sociaux chinois ont applaudi, le sujet "Shanghai voit la transmission zéro COVID au niveau de la communauté" ayant reçu plus de 190 000 vues samedi matin sur la plateforme Weibo.

"Shanghai a enfin atteint zéro au niveau de la communauté ! !! Que Shanghai se réveille le plus vite possible ! !!", disait un post. "Il y a de l'espoir que nous puissions être libérés après les vacances de mai", a déclaré un autre.

Vendredi, on a enregistré zéro cas en dehors des zones de quarantaine à Shanghai, contre 108 pour jeudi. D'autres villes chinoises sous confinement ont commencé à assouplir les restrictions après avoir arrêté les transmissions en dehors des districts de quarantaine.

Mais certains ont émis des doutes sur l'étape franchie par Shanghai, en faisant remarquer que la plupart des habitants de la ville étaient enfermés dans une forme de quarantaine.

Samedi, les autorités sanitaires ont déclaré qu'il y avait près de 16 000 zones de quarantaine à Shanghai, avec plus de 4 millions de personnes empêchées de quitter leur domicile. 5,4 millions de personnes supplémentaires ont été empêchées de quitter leurs complexes.

En pratique, un grand nombre des résidents restants dans les zones de prévention à faible risque ne sont toujours pas autorisés à quitter leur enceinte.

"Le contrôle des épidémies et de la prévention de la ville est actuellement toujours dans un état critique, et la tendance est toujours que les gens doivent renforcer les contrôles", a déclaré Zhao Dandan, directeur adjoint de la commission de la santé de Shanghai. "Tenons-nous tous fermement à ce niveau de défense durement gagné que nous avons atteint".

IMPACT ÉCONOMIQUE

La bataille pour endiguer la variante Omicron hautement transmissible à Shanghai a eu un coût pour l'économie, les entreprises et les personnes, alors que les entreprises de livraison ont été débordées et les chaînes logistiques gommées par les restrictions.

En avril, l'activité des usines chinoises s'est contractée au rythme le plus rapide en 26 mois pour atteindre son niveau le plus bas depuis les premiers mois de la pandémie, détectée pour la première fois dans le centre de la Chine, car les fermetures ont stoppé la production industrielle et perturbé les chaînes d'approvisionnement. Les données publiées samedi ont fait craindre un fort ralentissement au deuxième trimestre qui pèsera sur la croissance mondiale.

Les responsables de Shanghai, qui se disent impatients que les usines reprennent le travail, ont déclaré que plus de 80 % des 666 entreprises classées prioritaires avaient redémarré leur production et qu'ils avaient établi une deuxième liste de 1 188 entreprises.

Les infections s'atténuent alors que le pays le plus peuplé du monde entre dans la pause de la fête du travail, qui se termine mercredi, traditionnellement l'une des saisons touristiques les plus actives de la Chine, mais qui prend un énorme coup cette année à cause du virus.

Certains observateurs disent que les autorités ont été moins strictes pour faire passer des tests aux gens ces derniers jours.

À Pékin, les autorités se précipitent pour détecter les cas de COVID et isoler les contacts étroits avec les personnes infectées. Le gouvernement local a déclaré que les résidents doivent fournir les résultats des tests d'acide nucléique dans les sept jours avant de se rendre dans des lieux publics ou de prendre les transports publics, à compter de la pause des vacances.

Pour aggraver les frustrations dans les deux villes, les responsables n'ont fourni aucun calendrier ou stratégie pour un retour à un semblant de normalité.

Nomura estime que 46 villes sont en lockdowns complets ou partiels, affectant 343 millions de personnes. La Société Générale estime que les provinces soumises à d'importantes restrictions de mobilité représentent 80 % de la production économique de la Chine. En réponse à la COVID et à d'autres vents contraires, la Chine va intensifier le soutien politique à l'économie, a déclaré vendredi un organe décisionnel supérieur du Parti communiste, faisant remonter les actions de leurs plus bas niveaux depuis deux ans.

Shanghai a signalé 47 décès dus à la COVID-19 pour vendredi, contre 52 le jour précédent.

Certains ont remis en question le taux de mortalité, car de nombreux résidents ont déclaré que des parents ou des amis étaient morts après avoir attrapé le coronavirus dès le mois de mars.

Pékin a signalé 48 cas symptomatiques quotidiens de COVID-19, contre 47 la veille, a indiqué samedi l'agence de presse Xinhua. La ville a également enregistré six cas asymptomatiques, contre deux le jour précédent, a-t-elle précisé.

La Chine continentale a rapporté 10 793 cas quotidiens de COVID-19, contre 15 688 nouveaux cas un jour plus tôt, a déclaré samedi la Commission nationale de la santé.