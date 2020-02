Shanghai plonge de plus de 3% en séance

Shanghai (awp/afp) - La Bourse de Shanghai accélérait sa chute vendredi en séance, dégringolant de plus de 3%, à l'unisson de Hong Kong, Shenzhen et Tokyo, les marchés s'affolant de l'accélération de l'épidémie de coronavirus à travers le globe et son impact économique.

A 11H30 heure locale (03H30 GMT), l'indice composite de la Bourse de Shanghai chutait de 3,37%, à 2.890,56 points.

Au même moment, à la Bourse de Shenzhen, deuxième place de Chine continentale, l'indice composite dévissait de 4,38% à 1.812,06 points.

De son côté, à la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng perdait 2,91% à 25.999,13 points.

Au même moment, l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo dégringolait de plus de 4%.

Les grandes Bourses asiatiques s'enfonçaient donc de concert vendredi, dans le sillage d'une dégringolade de Wall Street jeudi (-4,42% pour le Dow Jones, -4,61% pour le Nasdaq).

Les marchés mondiaux ont enregistré ces derniers jours des pertes qui devraient les mener à leur pire semaine depuis la crise financière de 2008-2009, où l'économie mondiale avait connu la récession.

La perspective des conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale de l'épidémie de coronavirus, au moment où celle-ci s'accélère dans un nombre croissant de pays, panique les investisseurs.

L'indice de volatilité VIX (ou "indice de la peur") est au plus haut depuis 2011, année où sévissait une crise de la dette publique dans la zone euro.

La Chine, épicentre de l'épidémie, où des mesures de confinement et restrictions de circulation continuent de paralyser l'activité, verra notamment son économie durement entamée, alors que le géant asiatique est un moteur crucial de la croissance mondiale.

"L'exposition de l'Asie-Pacifique au virus est extrêmement importante (...) Avec une économie chinoise plombée par l'épidémie, les répercussions vont être ressenties à travers le reste de la région", a commenté Moody's Analytics dans une note.

jug/roc