Le centre commercial de la Chine, Shanghai, a abaissé les ratios de mise de fonds minimale pour les acheteurs de logements et assoupli certaines restrictions d'achat, après que le pays a abaissé le niveau national dans un effort de stabilisation du marché au début de ce mois.

Shanghai abaissera le taux d'acompte minimum pour l'achat d'un premier logement à 20 %, et le taux pour l'achat d'un second logement à 30 % dans les zones suburbaines et à 35 % dans le reste de la ville. La nouvelle règle entrera en vigueur mardi.

Auparavant, Shanghai avait fixé le taux d'acompte pour l'achat d'un premier logement à 30 % et celui pour l'achat d'un second logement à 40-50 %.

Shanghai abaissera également son taux d'intérêt minimum pour les prêts hypothécaires à la première résidence au taux préférentiel (LPR) moins 45 points de base, contre LPR moins 10 points de base auparavant.

La ville va également assouplir les restrictions à l'achat d'un logement pour les non-résidents de Shanghai en réduisant le nombre d'années de paiement de l'assurance sociale et de l'impôt sur le revenu requis pour que les acheteurs soient éligibles. Elle supprimera également les restrictions à l'achat de logements par les couples divorcés.

Le 17 mai, la Chine a annoncé des mesures visant à stabiliser son secteur immobilier en crise, en réduisant le ratio d'acompte pour les acheteurs et en abaissant les taux d'intérêt des prêts hypothécaires.

La Chine a abaissé le taux d'acompte minimum à 15 % pour les acheteurs d'un premier logement et à 25 % pour les acheteurs d'un second logement au niveau national.

Les quatre mégapoles de premier rang, Shanghai, Pékin, Shenzhen et Guangzhou, exigent des mises de fonds minimales et des taux d'intérêt hypothécaires plus élevés qu'au niveau national.