Shanghai se rapproche de la réouverture du COVID alors que Pékin prévoit d'assouplir les restrictions.

La métropole chinoise de Shanghai s'est rapprochée d'une réouverture progressive après deux mois d'interdiction d'accès au COVID-19, tandis que les autorités de Pékin se préparaient à assouplir les restrictions dans certaines parties de la capitale, déclarant samedi que l'épidémie était sous contrôle.

Shanghai vise à mettre fin à son confinement à partir de mercredi après avoir assoupli les restrictions au cours de la semaine dernière.

Un plus grand nombre de personnes ont été autorisées à sortir de chez elles et un plus grand nombre de commerces ont été autorisés à rouvrir, bien que la plupart des résidents restent largement confinés dans leur complexe résidentiel, les magasins se limitant principalement aux livraisons.

Les responsables de Shanghai ont exhorté à rester vigilants, même si la grande majorité de ses 25 millions d'habitants vivent dans des zones classées dans la catégorie "prévention" à faible risque.

"Portez des masques en public, pas de rassemblement et gardez une distance sociale", a déclaré Zhao Dandan, directeur adjoint de la Commission municipale de la santé de Shanghai, lors d'une conférence de presse quotidienne.

Des vidéos sur les médias sociaux ont montré des fêtards du vendredi soir, dont de nombreux étrangers, en train de boire et de danser dans la rue dans un quartier central de la ville, avant que la police ne les interrompe et leur dise de rentrer chez eux.

Une autre vidéo a montré un groupe dans la rue chantant un hymne pop de 1985 émouvant intitulé "Tomorrow will be better", accompagné d'un joueur de clavier. On peut voir la police arriver et laisser la chanson se terminer avant de demander aux gens de rentrer chez eux, ce qui a suscité des éloges en ligne pour la retenue des officiers.

Le confinement de deux mois de la ville la plus grande et la plus cosmopolite de Chine a frustré et exaspéré les résidents, dont des centaines de milliers ont été mis en quarantaine dans des installations centrales souvent bondées.

Beaucoup d'entre eux ont eu du mal à accéder à une nourriture suffisante ou à des soins médicaux pendant les premières semaines du confinement.

SOUS CONTRÔLE

À Pékin, les nouveaux cas ont tendance à diminuer depuis six jours, aucune nouvelle infection en dehors des zones de quarantaine n'ayant été signalée vendredi.

L'épidémie qui a débuté le 22 avril est "effectivement sous contrôle", a déclaré un porte-parole du gouvernement de la ville lors d'une conférence de presse.

À partir de dimanche, les centres commerciaux, les bibliothèques, les musées, les théâtres et les salles de sport seront autorisés à rouvrir, avec des limites sur le nombre de personnes, dans les huit des 16 districts de Pékin qui n'ont pas vu de cas communautaires pendant sept jours consécutifs.

Deux de ces districts mettront fin aux règles de travail à domicile, tandis que les transports publics reprendront en grande partie dans trois districts, dont Chaoyang, le plus grand de la ville. Néanmoins, les repas dans les restaurants restent interdits dans toute la ville.

Bien que le nombre de cas s'améliore à l'échelle nationale, l'adhésion stricte de la Chine à sa stratégie "zéro COVID" a dévasté la deuxième plus grande économie du monde et ébranlé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les investisseurs se sont inquiétés de l'absence de feuille de route pour sortir de ce qui a été une politique emblématique du Président Xi Jinping.

L'impact économique a été évident dans les données de vendredi montrant que les bénéfices d'avril des entreprises industrielles ont chuté de 8,5 % en rythme annuel, soit la plus forte baisse en deux ans.

L'approche de la Chine, qui, selon le gouvernement, est nécessaire pour sauver des vies et empêcher le système de santé d'être submergé, a été remise en question par la variante Omicron, difficile à contenir.

Le conflit entre la lutte contre la propagation du COVID et le soutien de l'économie survient au cours d'une année politiquement sensible, Xi devant obtenir un troisième mandat sans précédent lors d'un congrès du Parti communiste au pouvoir à l'automne.

Lors d'une réunion d'urgence mercredi, le Premier ministre Li Keqiang a reconnu la faiblesse de la croissance et a déclaré que les difficultés économiques avaient été pires à certains égards qu'en 2020, lorsque la Chine a été initialement touchée par le COVID-19. Ses remarques ont incité les marchés à s'attendre à de nouvelles mesures de soutien économique.

PETITS PAS

Vendredi, le district de Fengxian, dans la banlieue de Shanghai, a annulé l'obligation pour les résidents d'avoir un laissez-passer pour sortir.

Le journal d'État Shanghai Securities News a fait état de modestes avancées vers un retour à la normale pour le secteur financier, les plus de 10 000 banquiers et traders qui vivaient et travaillaient dans leurs bureaux depuis le début du confinement rentrant progressivement chez eux.

Le pays a signalé samedi 362 cas quotidiens de coronavirus, contre 444 un jour plus tôt. À Pékin, les nouvelles infections du vendredi sont tombées de 29 à 24.

Bien que les responsables de Shanghai aient signalé un cas au niveau communautaire dans le district de Songjiang, ils se sont dits confiants dans les mesures prises pour retracer et contrôler la chaîne d'infection.

"Si ces mesures sont mises en œuvre efficacement, nous pouvons empêcher un rebond de l'épidémie même s'il y a des cas sporadiques, alors ne vous inquiétez pas", a déclaré Sun Xiaodong, directeur adjoint du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Shanghai. (Reportages de Samuel Shen, Jason Xue, Engen Tham et Brenda Goh à Shanghai ; Rédaction de Tony Munroe ; Édition de William Mallard et Helen Popper)