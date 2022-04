Shanghai sépare les enfants positifs au COVID de leurs parents dans la lutte contre le virus

Trois jours plus tard, Zhao suppliait les autorités sanitaires de ne pas les séparer après qu'elle et la petite fille aient toutes deux été testées positives au COVID, affirmant que sa fille était trop jeune pour être emmenée dans un centre de quarantaine pour enfants.

Les médecins ont alors menacé Zhao de laisser sa fille à l'hôpital, tandis qu'elle serait envoyée au centre, si elle n'acceptait pas de transférer la fillette au centre clinique de santé publique de Shanghai, dans le district de Jinshan de la ville.

Depuis lors, elle n'a reçu qu'un seul bref message indiquant que sa fille allait bien, envoyé par le biais d'un chat de groupe avec des médecins, malgré les demandes répétées d'informations de Zhao et de son mari, qui se trouve dans un site de quarantaine séparé après avoir également été testé positif.

"Il n'y a eu aucune photo... Je suis tellement anxieuse, je n'ai aucune idée de la situation dans laquelle se trouve ma fille", a-t-elle déclaré samedi en larmes, alors qu'elle était toujours bloquée à l'hôpital où elle s'est rendue la semaine dernière. "Le médecin a dit que les règles de Shanghai sont que les enfants doivent être envoyés dans des points désignés, les adultes dans des centres de quarantaine et que vous n'êtes pas autorisé à accompagner les enfants."

Zhao panique encore plus après que des images d'enfants séropositifs au COVID-19 en pleurs séparés de leurs parents soient devenues virales en Chine.

Les photos et vidéos postées sur les plateformes de médias sociaux chinoises Weibo et Douyin montraient des bébés gémissants maintenus à trois dans un berceau. Dans une vidéo, un bambin gémissant s'extirpe d'une pièce où quatre lits d'enfants sont poussés d'un côté du mur. Si quelques adultes sont visibles dans les vidéos, ils sont dépassés par le nombre d'enfants.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement les images, mais une source familière de l'établissement a confirmé qu'elles avaient été prises au centre de Jinshan.

Le centre de Jinshan n'a pas répondu aux appels passés par Reuters samedi. Le gouvernement de Shanghai n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Alors que Shanghai, la ville la plus peuplée et le principal centre financier de Chine, lutte contre la plus grande épidémie de COVID-19 de son histoire, des histoires comme celle de Zhao et les vidéos des enfants séparés provoquent la colère des habitants et soulèvent des questions sur les coûts de la politique de "dégagement dynamique" de Pékin pour lutter contre la propagation de la maladie.

POSTE SUPPRIMÉ

Samedi, le message original a été supprimé de Weibo, mais des milliers de personnes ont continué à commenter et à rediffuser les images. "C'est horrible", a déclaré l'un d'eux. "Comment le gouvernement a-t-il pu mettre au point un tel plan ?", a déclaré un autre.

Dans certains cas, des enfants âgés d'à peine 3 mois sont séparés de leur mère qui les allaite, selon les messages d'un groupe WeChat d'un hôpital de quarantaine partagés avec Reuters. Dans une chambre décrite dans un post, il y a huit enfants sans adulte.

Dans un autre cas, plus de vingt enfants d'un jardin d'enfants de Shanghai âgés de 5 à 6 ans ont été envoyés dans un centre de quarantaine sans leurs parents, a déclaré une source familière de la situation.

La dernière épidémie de Shanghai a commencé il y a environ un mois et les autorités ont verrouillé ses 26 millions d'habitants dans un exercice en deux étapes qui a débuté lundi.

Bien que le nombre de cas de Shanghai soit faible par rapport aux normes mondiales, les autorités chinoises ont promis de s'en tenir à une "autorisation dynamique", où elles visent à tester, tracer et mettre en quarantaine de manière centralisée tous les cas positifs.

Les consulats étrangers des États-Unis, de la France et de l'Italie ont averti leurs citoyens à Shanghai que des séparations familiales pourraient se produire alors que les autorités chinoises exécutaient les mesures de restriction du COVID, selon des avis vus par Reuters.

Samedi, Shanghai a signalé 6 051 cas asymptomatiques de COVID-19 transmis localement et 260 cas symptomatiques pour le 1er avril, contre 4 144 cas asymptomatiques et 358 symptomatiques le jour précédent.

L'ensemble de la Chine continentale a signalé un total de 2 129 nouveaux cas de COVID-19 le 1er avril, contre 1 827 cas le jour précédent.