Shanghai sort du verrouillage mais la Chine reste perdue dans la morosité économique

La ville de 25 millions d'habitants, qui doit officiellement sortir de son isolement le 1er juin, a prudemment assoupli les restrictions COVID-19, permettant à une plus grande partie de sa population de s'aventurer à l'extérieur et remettant davantage de véhicules dans ses rues autrefois très fréquentées.

Les responsables de la ville ont déclaré jeudi que les élèves des collèges et lycées pouvaient reprendre les cours hors ligne à partir du 6 juin, après avoir annoncé plus tôt dans la semaine que les centres commerciaux et les grands magasins seraient autorisés à rouvrir, bien que par lots, à partir du 1er juin.

Shanghai a signalé 338 nouvelles infections transmises localement pour le 25 mai, le chiffre le plus bas depuis la mi-mars et bien loin des dizaines de milliers observées au pic de l'épidémie en avril.

La plus grande ville de Chine en termes de production économique a souffert du confinement imposé début avril. D'autres villes qui ne sont pas sous confinement mais qui sont toujours frappées par les mesures strictes du COVID, y compris la capitale Beijing, ont également lutté pour maintenir leurs économies locales à flot.

Proposant une vision sombre de la deuxième plus grande économie du monde, le Premier ministre Li Keqiang a déclaré mercredi que ses difficultés à certains égards étaient encore plus importantes qu'en 2020, lorsque la Chine a été touchée pour la première fois par l'épidémie de COVID-19.

De nombreux économistes du secteur privé s'attendent à ce que le produit intérieur brut se contracte en avril-juin par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 4,8 % au premier trimestre.

La Chine s'efforcera d'atteindre une croissance "raisonnable" du PIB au deuxième trimestre, a déclaré M. Li à des milliers de responsables gouvernementaux à travers le pays lors d'une conférence en ligne.

"Cette réunion inhabituelle couronne une série de déclarations officielles de plus en plus urgentes ces derniers jours, visant à résoudre les perturbations économiques causées par la vague de blocages COVID-19", a écrit le groupe de recherche Gavekal Dragonomics dans une note jeudi.

"L'accent mis d'urgence à haut niveau sur la stabilisation de la croissance ouvre la voie à des mesures de relance plus agressives qui seront déployées dans les semaines à venir."

RELANCER L'ÉCONOMIE

La banque centrale a déclaré jeudi qu'elle allait promouvoir davantage de crédits pour les petites entreprises et a exhorté les institutions financières à accorder en priorité des prêts aux régions du centre et de l'ouest, ainsi qu'aux zones et secteurs frappés par les épidémies de COVID.

Le ministère des finances a également déclaré jeudi qu'il proposerait des subventions aux compagnies aériennes chinoises du 21 mai au 20 juillet pour les aider à surmonter le ralentissement induit par le coronavirus et la hausse des prix du pétrole.

Le trafic aérien intérieur s'est effondré en raison des fermetures à Shanghai et dans les villes environnantes. La compagnie China Eastern, basée à Shanghai, a déclaré que le nombre de passagers avait chuté de 90,7 % en avril par rapport à l'année précédente.

Le mois dernier, le trafic aérien global de passagers a plongé de près de 85 % en glissement annuel, et se situe à peine à 15 % de son niveau d'avant le COVID en 2019, a déclaré jeudi le régulateur de l'aviation chinoise.

Proposant une lueur d'espoir, l'Association chinoise des voitures particulières a déclaré jeudi que les ventes nationales de véhicules avaient augmenté de 34% au cours des trois premières semaines de mai par rapport à la période correspondante d'avril.

Mais, avec les mesures de contrôle des épidémies de COVID qui dépriment les revenus, le volume des ventes était encore inférieur de 16% à celui de 12 mois plus tôt, a averti l'association industrielle.

Le transport routier de marchandises et la livraison express depuis les centres de distribution la semaine dernière étaient tous deux plus forts qu'un mois plus tôt, mais toujours en forte baisse sur l'année, a déclaré Nomura Global Economics.

"Tant que la Chine n'assouplit pas sa politique COVID, toute autre mesure politique n'a que peu de valeur pour le moment", a déclaré le propriétaire d'une usine de fixations automobiles du nom de Zheng, dans la province orientale du Zhejiang.

"Tout le monde a peu de confiance ou d'enthousiasme pour investir maintenant".