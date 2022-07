Shanghai transpire sur une petite mais lancinante épidémie de COVID qui nuit déjà à l'économie

Le centre commercial de la Chine est aux prises avec une épidémie qui a vu des dizaines de nouvelles infections enregistrées quotidiennement au cours de la dernière semaine, et bien que les chiffres soient relativement faibles, ils ont semé l'inquiétude parmi les 25 millions d'habitants de la ville, qui ont souffert pendant le blocage en avril et mai.

Et les températures diurnes d'environ 40 degrés Celsius (104F) ont ajouté à l'atmosphère fébrile parmi une population qui redoute les coûts psychologiques et financiers d'une autre épreuve de ce genre.

Ying Jie, un entraîneur personnel, a déclaré que même si Shanghai évite un autre verrouillage, il a l'intention de fermer définitivement sa salle de sport, un an seulement après l'avoir ouverte, car il ne peut plus faire face à l'incertitude.

Les gymnases de certains quartiers de la ville, dont celui de Ying, ont reçu l'ordre de suspendre leurs activités cette semaine en raison de l'épidémie.

"Nous avons été ouverts du 1er au 10 juillet", a déclaré Ying. "Je ne peux pas ne pas payer le loyer, mais je ne peux pas ouvrir. Si j'ouvre en secret et qu'il y a des cas positifs liés à ma salle de sport, je perdrai ma licence. Le risque de recevoir une amende est trop grand."

Alors que la plupart des autres grands pays choisissent de vivre avec le virus, la Chine a adhéré à une politique de "zéro-COVID dynamique" qui vise à éradiquer rapidement les épidémies, mais son économie en paie le prix.

Les espoirs de réussite des autorités reposent sur un dépistage incessant et des ordres d'isolement ciblés, qui ont jusqu'à présent été émis pour des centaines de bâtiments résidentiels et de lieux d'affaires.

Les lockdowns à Shanghai et ailleurs au début de l'année ont mis à mal la deuxième plus grande économie du monde, avec des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et le commerce international.

Bien que le commerce extérieur de la Chine ait augmenté en mai et juin après une baisse en avril, les perspectives restent instables, a déclaré aux journalistes Li Kuiwen, porte-parole de l'Administration générale des douanes.

PLANS D'ECHAPPEMENT

Les autorités de la ville ont rejeté à plusieurs reprises les discussions sur des restrictions plus larges, même si elles ont mis en garde contre les risques posés par la sous-variante Omicron BA.5.2.1 hautement transmissible.

Les 55 nouveaux cas locaux signalés pour le 12 juillet ont tous été découverts parmi des personnes déjà sous ordre d'isolement.

Mais de nombreux résidents font des réserves de fournitures de base, se préparant au pire.

"Il n'y a aucun signe indiquant qu'ils vont verrouiller notre quartier pour le moment. Mais il n'y avait pas non plus de signes la première fois", a déclaré Omri Hephner, un consultant en affaires israélien.

"Cette fois-ci, je vais fuir Shanghai dès que je le pourrai, quels que soient les signes que je verrai", a déclaré Omri Hephner, ajoutant qu'il a l'intention de se rendre à Pékin, puis de rentrer chez lui en Israël, et qu'il ne retournera en Chine que lorsque les politiques du COVID seront assouplies.

Dans l'ensemble, la Chine continentale a signalé 261 nouvelles infections au COVID transmises dans le pays le 12 juillet, contre 347 le jour précédent.

Les analystes de Nomura estiment que plus de 30 villes sont confrontées à des restrictions du COVID.

Dans la province de Gansu, au nord-ouest du pays, qui a signalé 69 cas locaux le 12 juillet, la ville de Lanzhou, qui compte plus de 4 millions d'habitants, a déclaré mercredi que, pour les sept prochains jours, une seule personne par foyer peut quitter les complexes résidentiels pour aller faire des courses. Il est interdit aux travailleurs non essentiels de se rendre dans les bureaux.

Dans la province centrale du Henan, les principales zones urbaines de la ville de Zhumadian ont été verrouillées pendant trois jours à partir de mardi, les résidents n'étant autorisés à sortir que pour les tests COVID, les visites à l'hôpital et les achats de produits de première nécessité.

Ces règles sont intervenues après que la ville de Qinyang, qui relève de la juridiction de Zhumadian, a imposé un confinement indéfini à partir de dimanche à ses quelque 700 000 habitants.

Des infections ont également été détectées dans la province méridionale de Guangdong, les provinces orientales de Shandong et Jiangsu et ailleurs.