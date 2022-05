Shanghai vise à rouvrir plus d'entreprises fermées par le COVID, Pékin se bat sur le terrain

Shanghai commencera progressivement à rouvrir les commerces tels que les centres commerciaux et les salons de coiffure dans le centre financier et manufacturier de la Chine à partir de lundi, après des semaines de verrouillage strict du COVID-19, tandis que Pékin se bat contre une petite mais tenace épidémie.

Pratiquement fermée depuis plus de six semaines, Shanghai resserre les restrictions dans certaines zones qui, espère-t-elle, marquent une dernière poussée dans sa campagne contre le virus, qui a exaspéré et épuisé les résidents de la ville la plus grande et la plus cosmopolite de Chine.

Les centres commerciaux, les grands magasins et les supermarchés commenceront à reprendre leurs activités en magasin et permettront aux clients de faire leurs achats "de manière ordonnée", tandis que les salons de coiffure et les marchés aux légumes rouvriront avec une capacité limitée, a déclaré le vice-maire Chen Tong lors d'un point presse dimanche.

Il n'a donné aucune précision sur le rythme ou l'étendue des réouvertures, et de nombreux résidents de la ville de 25 millions d'habitants ont réagi en ligne avec scepticisme.

"A qui mentez-vous ? Nous ne pouvons même pas sortir de notre enceinte. Vous pouvez ouvrir, personne ne peut y aller", a déclaré un utilisateur de Weibo, le site chinois de type Twitter, dont l'adresse IP indiquait qu'il était de Shanghai.

Pendant le verrouillage de Shanghai, les résidents se sont principalement limités à acheter des produits de première nécessité, les achats en ligne normaux étant largement suspendus en raison d'une pénurie de coursiers.

Et tandis que les barbiers et les coiffeurs ont coupé les cheveux dans la rue ou dans les zones ouvertes des complexes d'habitation, les résidents qui ont récemment pu quitter leur domicile pour de brèves sorties à pied ou pour acheter des produits alimentaires sont apparus plus ébouriffés que d'habitude.

Dans un signe d'espoir, l'opérateur du métro de Shanghai a commencé à tester les trains sur son vaste réseau en préparation de la réouverture, a rapporté un média du gouvernement local, mais n'a donné aucune indication sur la date à laquelle il le fera.

Les habitants de Shanghai ont été frustrés par des règles peu claires ou incohérentes alors que la ville fait des pas en avant vers un assouplissement des restrictions.

Dimanche, dans le quartier de Changning, une femme a commencé à promener son chien avant de se faire dire par un policier de rentrer chez elle.

"Le confinement n'a pas été levé", a crié le policier.

APPROCHE ABERRANTE

L'approche stricte de "zéro dynamique" adoptée par la Chine à l'égard du COVID a soumis des centaines de millions de personnes dans des dizaines de villes à des mesures de confinement à des degrés divers, dans le but d'éliminer la propagation de la maladie.

Ces mesures font des ravages dans la deuxième plus grande économie du monde et ébranlent les chaînes d'approvisionnement mondiales, alors même que la plupart des pays tentent de revenir à une vie normale malgré la persistance des infections.

En avril, les nouveaux prêts bancaires ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de quatre ans et demi, car la pandémie a secoué l'économie et affaibli la demande de crédit, selon les données de la banque centrale vendredi.

La Confédération asiatique de football a déclaré samedi que la Chine s'était retirée de l'organisation de la finale de la Coupe d'Asie 2023 en raison du COVID, la dernière en date d'une vague d'annulations d'événements sportifs par la Chine et qui a suscité des spéculations sur les médias sociaux selon lesquelles sa politique de zéro COVID pourrait persister bien au-delà de l'année prochaine.

La Chine a réussi à tenir le COVID à distance après sa découverte à Wuhan fin 2019, mais a eu du mal à contenir la variante Omicron, hautement infectieuse. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré la semaine dernière que l'approche de la Chine n'était pas "durable".

Pourtant, on s'attend largement à ce que la Chine s'en tienne à son approche au moins jusqu'au congrès du Parti communiste au pouvoir, qui a lieu historiquement à l'automne, où le président Xi Jinping est sur le point d'obtenir un troisième mandat de direction sans précédent.

Malgré les perturbations, aucun haut responsable chinois ne s'est exprimé publiquement contre une politique COVID-19 que Pékin défend comme sauvant des vies.

Le nombre de cas à Shanghai a continué à s'améliorer, avec 1 369 infections quotidiennes symptomatiques et asymptomatiques signalées, contre 1 681 un jour plus tôt.

Fait important, la ville n'a signalé aucun nouveau cas en dehors des zones de quarantaine après en avoir découvert un la veille. L'obtention constante de zéro cas en dehors des zones de quarantaine est un facteur clé pour les responsables qui déterminent quand ils pourront rouvrir la ville.

Shanghai a atteint son objectif de zéro cas dans les districts suburbains moins peuplés et a commencé à assouplir les restrictions dans ces zones, en autorisant par exemple les clients à entrer dans les supermarchés, mais elle a continué à renforcer les restrictions dans de nombreuses zones au cours des deux dernières semaines, en réduisant les livraisons et en installant davantage de clôtures.

À Pékin, où les restaurants ont été fermés pour les dîners à l'intérieur, plusieurs districts ont étendu dimanche les directives de travail à domicile et les responsables ont annoncé trois jours supplémentaires de tests quotidiens de masse pour la plupart des résidents de la ville.

Pékin a déclaré avoir découvert 55 nouveaux cas dans les 24 heures précédant 15 heures (7 heures GMT) dimanche, dont 10 en dehors des zones placées en quarantaine. La ville fait des pieds et des mains pour éradiquer ces infections communautaires. (Reportage de Brenda Goh, Albee Zhang et Tony Munroe ; édition de William Mallard, William Maclean)