Shanghai vise un retour à la normale le 1er juin alors que les fermetures de COVID refroidissent l'économie.

Dans le calendrier le plus clair à ce jour, le maire adjoint Zong Ming a déclaré que la réouverture de Shanghai se ferait par étapes, les restrictions de mouvement restant en grande partie en place jusqu'au 21 mai pour empêcher un rebond des infections, avant un assouplissement progressif.

"Du 1er juin à la mi-juin et à la fin juin, tant que les risques de rebond des infections sont maîtrisés, nous mettrons pleinement en œuvre la prévention et le contrôle des épidémies, nous normaliserons la gestion et nous rétablirons pleinement la production et la vie normales dans la ville", a-t-elle déclaré.

Le verrouillage complet de Shanghai et les restrictions COVID imposées à des centaines de millions de consommateurs et de travailleurs dans des dizaines d'autres villes ont nui aux ventes au détail, à la production industrielle et à l'emploi, ajoutant aux craintes d'une contraction de l'économie au deuxième trimestre.

Les restrictions sévères, de plus en plus en décalage avec le reste du monde, qui a levé les règles du COVID alors même que les infections se propagent, envoient également des ondes de choc dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et le commerce international.

Les données publiées lundi ont montré que la production industrielle chinoise a chuté de 2,9 % en avril par rapport à l'année précédente, ce qui représente une forte baisse par rapport à la hausse de 5 % enregistrée en mars, tandis que les ventes au détail ont diminué de 11,1 % en glissement annuel, après avoir chuté de 3,5 % le mois précédent.

Ces deux chiffres sont bien en deçà des attentes.

Selon les analystes, l'activité économique s'est probablement quelque peu améliorée en mai, et le gouvernement et la banque centrale devraient déployer davantage de mesures de relance pour accélérer les choses.

Mais la force du rebond est incertaine en raison de la politique intransigeante de "zéro COVID" de la Chine, qui consiste à éradiquer toutes les épidémies à tout prix.

"L'économie chinoise pourrait connaître une reprise plus significative au second semestre, à moins d'un verrouillage semblable à celui de Shanghai dans une autre grande ville", a déclaré Tommy Wu, économiste principal pour la Chine chez Oxford Economics.

"Les risques pour les perspectives sont orientés à la baisse, car l'efficacité des mesures de relance dépendra largement de l'ampleur des futures épidémies de COVID et des lockdowns."

Pékin, qui découvre des dizaines de nouveaux cas presque chaque jour depuis le 22 avril, propose une forte indication de la difficulté de s'attaquer à la variante Omicron, hautement transmissible.

La capitale n'a pas imposé de confinement à l'échelle de la ville, mais a renforcé les restrictions au point que le trafic routier à Pékin a glissé la semaine dernière à des niveaux comparables à ceux de Shanghai, selon les données GPS suivies par le géant chinois de l'Internet Baidu.

Dimanche, Pékin a étendu l'interdiction de travailler à domicile dans quatre districts. Elle avait déjà interdit les services de restauration dans les restaurants et réduit les transports publics, entre autres mesures.

TRAINS ET AVIONS

À Shanghai, le maire adjoint a déclaré que la ville commencerait à rouvrir les supermarchés, les magasins de proximité et les pharmacies à partir de lundi, mais que de nombreuses restrictions de mouvement devaient rester en place jusqu'au 21 mai au moins.

Il n'est pas clair combien de commerces ont rouvert.

À partir de lundi, l'opérateur ferroviaire chinois augmentera progressivement le nombre de trains arrivant et partant de la ville, a déclaré M. Zong. Les compagnies aériennes augmenteront également le nombre de vols intérieurs.

À partir du 22 mai, les bus et les trains reprendront également progressivement leurs activités, mais les personnes devront présenter un test COVID négatif datant de moins de 48 heures pour prendre les transports publics.

Pendant le confinement, de nombreux habitants de Shanghai ont été déçus à maintes reprises par le décalage des horaires de levée des restrictions.

De nombreux complexes résidentiels ont reçu des avis la semaine dernière indiquant qu'ils seraient en "mode silencieux" pendant trois jours, ce qui signifie généralement ne pas pouvoir quitter la maison et, dans certains cas, aucune livraison. Un autre avis a ensuite indiqué que la période de silence serait prolongée jusqu'au 20 mai.

"S'il vous plaît, ne nous mentez pas cette fois", a déclaré un membre du public sur la plateforme de médias sociaux Weibo, en ajoutant un emoji en pleurs.

Shanghai a signalé moins de 1 000 nouveaux cas pour le 15 mai, tous à l'intérieur des zones soumises aux contrôles les plus stricts.

Dans les zones relativement plus libres, celles qui sont surveillées pour évaluer les progrès dans l'éradication de l'épidémie, aucun nouveau cas n'a été découvert pour un deuxième jour consécutif.

Un troisième jour signifie généralement que le statut "zéro COVID" a été atteint et que les restrictions peuvent commencer à s'assouplir. Quinze des 16 districts de la ville avaient atteint le statut "zéro COVID".

Pékin a signalé 54 nouveaux cas, contre 41 précédemment.