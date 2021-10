Sharethrough inc. dépose un prospectus provisoire pour son premier appel public à l'épargne

DISTRIBUTION AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS INTERDITES



MONTRÉAL, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharethrough inc. (« Sharethrough » ou la « société »), l’une des plus importantes plateformes d’échange publicitaire (ad exchange) omnicanal et omniformat indépendantes au monde, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait déposé un prospectus ordinaire provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, et obtenu un visa à cet égard, dans le cadre du premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires de la société.

Le prospectus provisoire contient de l’information importante concernant la société, les actions ordinaires et le placement et est susceptible d’être complété ou modifié. Le prospectus provisoire peut être consulté sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com sous le profil de la société. Aucune vente ni acceptation d’une offre d’achat d’actions ordinaires de la société ne sera possible avant la délivrance d’un visa pour le prospectus définitif.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Les actions ordinaires de la société n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État. Par conséquent, les actions ordinaires de la société ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis, sauf aux termes d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de Sharethrough dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Sharethrough inc.

Sharethrough est une société de technologie en publicité numérique de premier plan dont la mission est d’apporter une technologie centrée sur l’humain à la publicité programmatique en temps réel. Sharethrough est l’une des plus importantes plateformes d’échange publicitaire (ad exchange) omnicanal et omniformat indépendantes au monde. Axée sur l’atteinte du meilleur équilibre entre portée optimale pour les annonceurs et connexions directes avec les éditeurs de contenu, la société a élaboré une technologie de pointe conçue pour maximiser la performance et le rendement des dépenses publicitaires des annonceurs tout en générant une monétisation supérieure pour les éditeurs.

Sharethrough a son siège social à Montréal et bénéficie d’une large couverture au Canada et aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, visitez le site sharethrough.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l’égard d’événements futurs. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus aux présentes. Sharethrough décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure prévue par la législation en valeurs mobilières applicable.

Communications :

Relations avec les investisseurs

pr@sharethrough.com

1-514-559-4464