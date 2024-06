Le groupe de mode rapide en ligne Shein conserve une option de secours pour s'introduire en bourse à Hong Kong, même s'il a déposé une demande de cotation à Londres, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes au fait de la situation.

La société a confidentiellement déposé des documents auprès de l'autorité britannique de régulation des marchés en juin, ont déclaré deux sources à Reuters lundi, donnant le coup d'envoi du processus en vue d'une éventuelle cotation à Londres plus tard dans l'année.

Cette nouvelle a suscité une forte opposition de la part des groupes de défense des droits de l'homme au Royaume-Uni, qui s'inquiètent des pratiques de travail de Shein. Amnesty International UK a déclaré que l'éventuelle introduction en bourse à Londres serait une "honte" pour la Bourse de Londres.

Les projets de Shein restent en suspens et il n'est pas certain qu'elle finira par s'introduire en bourse à Londres, même si c'est l'objectif actuel de l'entreprise, selon le rapport du FT.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Shein, qui a été évaluée à 66 milliards de dollars lors d'une levée de fonds l'année dernière, a commencé à étudier la possibilité d'une cotation à la Bourse de Londres au début de cette année, a rapporté Reuters en mai, citant des sources. Son projet initial de cotation à New York a échoué en raison de l'opposition des législateurs américains.

Certains législateurs britanniques de haut rang ont également mis en doute la pertinence de Shein et demandé un examen plus approfondi de ses pratiques de travail, de sa chaîne d'approvisionnement et de l'utilisation d'une exonération des taxes à l'importation. (Reportage d'Urvi Dugar à Bengaluru ; rédaction de Shailesh Kuber et Devika Syamnath)