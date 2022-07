Shell Nigeria affirme que le vol de pétrole brut constitue une menace existentielle pour l'industrie

Osagie Okunbor, directeur général et président national de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited et des sociétés Shell au Nigeria, a déclaré que le vol de pétrole était l'une des raisons pour lesquelles le Nigeria ne pouvait pas atteindre son quota OPEP de 1,8 million de barils par jour.

"Deux de nos oléoducs les plus importants dans ce pays sont aujourd'hui à l'arrêt avec des centaines de milliers de barils par jour", a déclaré M. Okunbor sans donner de détails.

"C'est un fait que la question du vol, qu'il s'agisse d'une question isolée ou de la base pour que nous puissions atteindre notre quota OPEP, est une menace existentielle pour cette industrie."

Le Nigeria a perdu 1 milliard de dollars de revenus au cours du premier trimestre de cette année en raison du vol de pétrole, a déclaré la semaine dernière l'organisme de réglementation du pétrole.

Shell opère depuis des décennies au Nigeria et, avec d'autres majors pétrolières, vend des actifs terrestres pour se concentrer sur le forage en eau profonde.

M. Okunbor a déclaré que les entreprises locales qui ont obtenu des licences pour développer des champs marginaux seraient confrontées à des difficultés pour transporter leur brut une fois qu'elles commenceraient à produire.

Les champs marginaux sont de plus petits blocs pétroliers situés à terre ou en eaux peu profondes et sont généralement développés par des entreprises locales.

Le vol de pétrole a entraîné la déclaration de force majeure au Bonny Oil & Gas Terminal, un oléoduc transportant le brut du delta du Niger, riche en pétrole, vers les navires d'exportation, entre autres, créant ainsi un environnement hostile et dissuadant les investisseurs.