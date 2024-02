La major pétrolière Shell s'est retirée des négociations sur la construction d'une usine pétrochimique dans le centre pétrolier de Bassorah, dans le sud du pays, a annoncé mardi le ministère irakien du pétrole.

Dans une déclaration séparée, Shell a confirmé qu'elle abandonnait le projet.

Un communiqué du ministère irakien du pétrole indique que Shell ne poursuivra pas les discussions avec le ministère de l'industrie et des minéraux et le ministère du pétrole concernant son rôle en tant qu'"investisseur majeur" dans le projet pétrochimique de Nebras, bien qu'il affirme son soutien continu au projet par le biais de son partenariat avec la Basra Gas Company.

En 2015, Shell a signé un accord-cadre d'une valeur de 11 milliards de dollars avec l'Irak pour la construction du complexe pétrochimique qui devrait théoriquement entrer en service dans les six ans et faire de l'Irak le plus grand producteur pétrochimique du Moyen-Orient.

Un responsable irakien du secteur de l'énergie ayant connaissance des négociations relatives au projet a déclaré que des problèmes financiers et contractuels avaient retardé la conclusion d'un accord final avec Shell et avaient "fait échouer l'accord initial".