Shell accuse les appels de marge sur le pétrole et le gaz d'être à l'origine de milliards de dollars de sorties de fonds

Shell, ainsi que d'autres majors, des sociétés de services publics, des maisons de commerce et des banques, ont signé en mars une lettre exhortant les gouvernements et les institutions financières telles que les banques centrales à mettre en place un mécanisme de liquidité d'urgence pour aider les marchés de l'énergie à faire face à l'extrême volatilité provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Les augmentations de prix ayant un impact sur les stocks ont entraîné une sortie de liquidités d'environ 7 milliards de dollars. Reflétant la volatilité sans précédent des prix des matières premières ... des mouvements supplémentaires importants pourraient être observés dans (le flux de trésorerie d'exploitation) en raison des effets de marge sur les produits dérivés, des changements dans les volumes de stocks et dans les comptes créditeurs et débiteurs", a déclaré la société dans une mise à jour avant la publication de ses résultats le 5 mai.

Dans une note de recherche, la Banque Royale du Canada a supposé qu'environ 3 milliards de dollars du chiffre cité par Shell étaient dus aux effets de marge, alors qu'elle estimait que le revenu net de la compagnie pétrolière au premier trimestre se situait entre 8,7 et 9,1 milliards de dollars et que le flux de trésorerie global se situait entre 16 et 17 milliards de dollars.

Le coût global du maintien des activités de base pour les négociants a bondi. À l'échelle mondiale, les sociétés de produits de base ont dû appeler les banques à plusieurs reprises pour obtenir des liquidités supplémentaires et réduire les volumes négociés pour survivre, car les bourses et les membres compensateurs ont augmenté les exigences de marge pour les métaux, les produits agricoles et l'énergie.

Les principales sociétés de négoce du monde ont déclaré que les marchés étaient devenus dysfonctionnels en conséquence, notamment les contrats à terme sur le gaz de gros néerlandais, utilisés pour couvrir le gaz naturel liquéfié (GNL). Shell est le plus grand négociant de GNL au monde.

La marge initiale est une garantie, ou des espèces, déposée par les membres compensateurs à la chambre de compensation pour couvrir les pertes potentielles en cas de défaut d'un membre compensateur.

Les appels de marge surviennent lorsque l'écart entre le prix spot actuel et la vente future devient trop important, obligeant les traders à augmenter le dépôt qu'ils détiennent auprès des bourses à chaque transaction. Dans des périodes moins extrêmes, il s'agit généralement de 10 à 15 % de la valeur du contrat échangé comme preuve qu'ils peuvent livrer.

Les coûts de couverture sont finalement récupérés lorsque le produit physique se déplace.

La lettre de la Fédération européenne des négociants en énergie (EFET) indique que l'un de ses membres producteurs d'énergie a déposé une marge initiale de 1 milliard d'euros (1,10 milliard de dollars) à la mi-2021 sur des contrats à terme de gaz naturel. Ce mois-ci, la même position a nécessité 6 milliards d'euros (6,63 milliards de dollars) pour la soutenir.

Les autres signataires de la lettre sont Exxon Mobil, BP, Cheniere, RWE, Engie, EDF, Citi Group et Morgan Stanley, ainsi que les principaux négociants en énergie du monde, Vitol, Trafigura, Mercuria et Gunvor.