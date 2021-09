Shell : cède ses activités du bassin permien à ConocoPhillips

Shell Enterprises, filiale de Royal Dutch Shell, a annoncé hier soir la conclusion d'un accord portant sur la vente de son activité du bassin permien (un bassin sédimentaire qui s'étend sur l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis) à ConocoPhillips, l'un des principaux développeurs de gaz de schiste du bassin, pour 9,5 milliards de dollars.



' Cette décision montre une fois de plus que nous nous concentrons sur la valeur et sur une gestion disciplinée du capital plutôt que sur les volumes', indique Wael Sawan, Upstream Director chez Shell.



Le produit en espèces de cette transaction sera utilisé pour financer 7 milliards de dollars de distributions supplémentaires aux actionnaires, le reste étant utilisé pour renforcer davantage le bilan.



'Ces distributions s'ajouteront à nos distributions aux actionnaires de l'ordre de 20 à 30 % des flux de trésorerie liés à l'exploitation', précise Shell.



