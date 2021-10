Shell doit faire face à un ouragan de 400 millions de dollars, mais bénéficie de la flambée des prix.

Royal Dutch Shell a mis en garde jeudi contre une baisse de 400 millions de dollars de ses bénéfices au troisième trimestre en raison des dégâts causés par l'ouragan Ida en août.

Cependant, dans une mise à jour avant les résultats trimestriels de ce mois, la major pétrolière a également signalé une augmentation des flux de trésorerie due à la flambée des prix du gaz naturel et de l'électricité.

Les prix du gaz et de l'électricité ont grimpé en flèche en raison de l'insuffisance de l'offre de gaz et de la forte demande des économies qui se remettent de la pandémie de COVID-19. <LNG-AS>

Shell est le premier vendeur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), représentant environ 20 % de la demande mondiale, bien que ses ventes aient diminué ces derniers mois en raison de problèmes de production.

La société a déclaré que le flux de trésorerie du troisième trimestre de sa division GNL "devrait être considérablement affecté par d'importantes entrées de marges de variation en raison de l'environnement actuel des prix du gaz et de l'électricité".

Face aux importantes fluctuations des prix du gaz, Shell conservera davantage de liquidités provenant des acheteurs sous forme de dépôts. Ces liquidités finiront par être redistribuées lorsque les prix se seront calmés.

La liquéfaction au cours du trimestre devrait se situer entre 7 et 7,5 millions de tonnes, soit le plus bas niveau depuis 2016, "reflétant les contraintes liées aux gaz d'alimentation et la maintenance supplémentaire", a déclaré Shell.

Les bénéfices du GNL recevront toutefois un coup de pouce des résultats commerciaux plus solides, a-t-il ajouté.

La production de pétrole et de gaz en amont de Shell a chuté au cours du trimestre pour se situer entre 2,025 et 2,1 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep) en raison d'un arrêt prolongé d'environ 90 000 bep sur certains de ses champs offshore dans le golfe du Mexique après le passage de l'ouragan Ida.

Shell, le plus grand détaillant de carburant au monde, a déclaré que les volumes de vente devraient se situer entre 4,3 et 5,3 millions de barils par jour, le plus haut depuis le premier trimestre de 2020, mais toujours bien en dessous des niveaux pré-pandémie.

Les taux d'utilisation des raffineries seront impactés par les interruptions de service dues à l'ouragan Ida.

Au deuxième trimestre, Shell a augmenté son dividende de 38 % pour un deuxième trimestre consécutif et a lancé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars suite à la forte hausse des prix du pétrole et du gaz.