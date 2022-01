ShibRWD ($SRWD) annonce sa cotation primaire sur BitMart

New York, New York--(Newsfile Corp. - 24 janvier 2022) - ShibRWD est ravie d'annoncer la cotation primaire sur la plateforme d'échange BitMart. La paire suivante pourra s'échanger : SRWD/USDT. Les opérations doivent débuter le 26 janvier 2022, à 6 h 00, heure normale de l'Est.





Communiqué de presse de BitMart : https://support.bmx.fund/hc/en-us/articles/4415833328923-ShibRWD-SRWD-Primary-Listing-on-BitMart

ShibRWD et la plateforme de cryptomonnaies BitMart révolutionnent l'espace des sites d'échange centralisés (CEX) en lançant le premier jeton DeFi offrant 6 % de dividendes transactionnels (réflexions) aux détenteurs de jetons Shiba Inu (SHIB) de SRWD. Il s'agit d'une aventure passionnante pour les deux parties en cause. Cette cotation ouvrira la voie à l'adoption massive des jetons DeFi et de leur tokénomie dans l'espace d'échange central. Désormais, les frais élevés du réseau Ethereum n'ont plus d'effet dissuasif sur les investisseurs. Les investisseurs auront la possibilité d'échanger leurs jetons DeFi comme n'importe quel autre actif cryptographique sur n'importe quel CEX à tout moment.

Les investisseurs actuels de SRWD ont la possibilité de transférer leur participation dans le projet ShibRWD à Bitmart à compter du 25 janvier 2022 à 6 h 00 HNE.

Les fondateurs du projet ShibRWD et la plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMart se réjouissent de l'avenir qui s'annonce prometteur

Membres fondateurs de ShibRWD

L'équipe à l'origine du succès de ShibRWD n'est pas anonyme. Les membres de l'équipe ont divulgué tous leurs renseignements personnels et ont effectué la procédure de vérification de connaissance du client (KYC). Ils possèdent l'expérience et les antécédents nécessaires pour développer, lancer et promouvoir des projets fructueux liés aux cryptomonnaies.

L'entreprise a été cofondée par M. Calvin Sanchez (vérifié KYC), un expert en technologie financière. Les membres de l'équipe se sont réunis pour construire un écosystème où chaque membre de la communauté se sent grandi et valorisé.

L'autre cofondateur est M. Amir Shoolestani (vérifié KYC), qui a auparavant fondé une entreprise prospère d'influenceurs des médias sociaux. Amir est titulaire d'une maîtrise en ingénierie spécialisée en gestion de projet.

Options d'achat actuelles pour le jeton ShibRWD ($ SRWD) :

Uniswap :

Adresse du contrat de jeton : 0xa518c9f3724cced4715e6813858dc2ce9b21ed78

Flooz.trade :

https://www.flooz.trade/wallet/0xa518c9f3724cced4715e6813858dc2ce9b21ed78

Comptes de médias sociaux :

Twitter : https://twitter.com/shib_reward

Telegram : https://t.me/shibrwd

Instagram : https://www.instagram.com/shibrewards

Personnes-ressources pour les médias :

Société : ShibRWD

Nom de la personne-ressource : Calvin Sanchez

Courriel : admin@shibrwd.com

Site Web : http://www.shibrwd.com/

Site Web : http://www.shibamask.io/

