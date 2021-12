Shiffrin remporte le géant, Worley 5e

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Mikaela Shiffrin était seule au monde sur le géant de Courchevel ce mardi. Largement plus rapide que ses concurrentes lors de la première manche (74 centièmes d'avance), l'Américaine a contrôlé la seconde pour signer son deuxième succès en géant de la saison. Troisième de la première manche et vainqueur de la seconde, la Suédoise Sara Hector prend la deuxième place (à 0"86). La Suissesse Michelle Gisin signe son premier podium de l'hiver, à plus d'une seconde de Shiffrin. Bousculées en première manche, les Françaises ont bien réagi. Tessa Worley a gagné trois places pour se hisser au 5e rang tandis que Coralie Frasse Sombet prend la 17e place. Les skieuses ont rendez-vous dès mercredi pour une revanche en géant.