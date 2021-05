Shift devient une "licorne" avec son intelligence artificielle

Paris (awp/afp) - La pépite française Shift Technology, qui aide les assureurs à automatiser leur activité avec l'intelligence artificielle, a levé 220 millions de dollars, entrant dans le club fermé des licornes françaises (jeunes société tech valant plus d'un milliard de dollars), a-t-elle annoncé jeudi.

Avec Shift Technology, la France compte désormais une douzaine de licornes, dont, parmi les dernières en date, l'assureur Alan, le site de vêtements d'occasion Vestiaire Collective et l'éditeur de logiciel pour place de marché Mirakl.

Grâce à ses logiciels capables d'analyser des données de toutes sortes, dont le texte et les photos, Shift Technology permet aux assureurs d'automatiser de nombreuses tâches.

Ses logiciels sont ainsi capables de faire de l'analyse automatique dans les dossiers de sinistre, de la détection de fraude ou de blanchiment, de la vérification documentaire, des propositions de recours juridique, etc.

Ils visent "tous les endroits de la chaine de souscription et d'indemnisation" des assurances où "du travail manuel ou de la prise de décision peuvent être automatisés ou aidés", a expliqué à l'AFP son directeur général Jérémy Jawish, qui a co-fondé en 2014 Shift Technology avec son condisciple de Polytechnique Eric Sibony, et David Durrleman.

Shift Technology emploie aujourd'hui plus de 350 salariés, et fait 60% de son chiffre d'affaires - non communiqué - à l'étranger, selon M. Jawish.

L'entreprise veut utiliser la manne financière levée notamment pour embaucher 300 spécialistes du traitement de la donnée (data scientists) d'ici deux ans, et créer en France "le plus gros pôle mondial de sciences de la donnée (data science) dédié au secteur de l'assurance".

"40 nationalités différentes travaillent déjà chez Shift", s'est félicité M. Jawish.

Le nouveau tour d'investissement est mené par le fonds d'investissement américain Advent International, le fonds américain Avenir Growth et Bpifrance rentrant également au capital à cette occasion.

afp/lk