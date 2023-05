Tokyo (awp/afp) - Le géant nippon des cosmétiques Shiseido a annoncé vendredi des bénéfices en très forte hausse au premier trimestre mais n'a pas relevé ses prévisions annuelles, sur fond de chiffre d'affaires en progression de seulement 2,6%.

Entre janvier et mars, le groupe a ainsi vu son bénéfice net quasiment doubler sur un an à 8,7 milliards de yens (59 millions de francs suisses), une amélioration attribuée à l'embellie de ses ventes et à une "gestion des coûts agile".

Son bénéfice opérationnel a lui bondi de 140% à 10,5 milliards de yens sur la même période.

Ses ventes du trimestre n'ont progressé que de 2,6% sur un an à 240 milliards de yens, mais Shiseido précise dans un communiqué qu'en excluant les effets de change et les transferts d'activités elles ont augmenté de 7,7%.

Malgré ces "signes d'amélioration" au premier trimestre, le groupe de cosmétiques rappelle l'"incertitude qui perdure" en raison notamment de la guerre en Ukraine et des hausses de prix.

Shiseido a ainsi maintenu ses prévisions annuelles inchangées: bénéfice net de 28 milliards de yens, ce qui serait une chute de -18,1% sur un an, et ventes à hauteur de 1000 milliards de yens, soit un recul de 6,3% comparé à 2022.

Les principaux vents contraires pour le groupe au premier trimestre sont venus de la Chine, son deuxième marché après le Japon, où ses ventes ont baissé en raison de la remontée des infections au Covid-19 en janvier, et de son activité "travel retail" (boutiques dans les aéroports) à cause d'"ajustements d'inventaires" dans les boutiques.

"A l'inverse nous avons enregistré une croissance soutenue au Japon", a noté Shiseido dans un communiqué, évoquant le lancement de nouveaux produits misant sur la reprise dans son secteur dans l'archipel.

Ses ventes ont aussi nettement progressé dans ses zones Amériques, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie-Pacifique.

afp/buc