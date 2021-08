Shiseido dans le rouge au 1er semestre, pénalisé par le Japon

Tokyo (awp/afp) - Toujours affecté par la crise sanitaire au Japon, le groupe de cosmétiques nippon Shiseido a publié jeudi une perte nette au premier semestre mais a laissé ses prévisions annuelles inchangées.

Sa perte nette au premier semestre s'est élevée à 17,3 milliards de yens (140,6 millions de francs suisses), à peine inférieure à celle du premier semestre 2020 (-21,4 milliards de yens).

Le résultat net s'est ainsi considérablement dégradé sur la période avril-juin, après une petite perte de 1,5 milliard d'euros au premier trimestre, une surprise pour les analystes.

Shiseido a mis cette contre-performance essentiellement sur le compte de dépréciations liées à la fin prévue de ses accords de licence avec le groupe de mode italien Dolce & Gabbana, annoncée fin avril.

Le groupe a toutefois généré un bénéfice opérationnel au premier semestre, de l'ordre de 23 milliards de yens, contre une perte d'exploitation de 3,4 milliards de yens un an plus tôt.

Et ses ventes sur les six premiers mois de l'année ont grimpé de 21,5% sur un an (ou +17,7% à taux de change constants) à 507,7 milliards de yens (3,9 milliards d'euros).

"Les conditions économiques mondiales sont restées difficiles au premier semestre", a commenté le groupe dans un communiqué, soulignant notamment l'impact négatif de l'état d'urgence au Japon face à la pandémie, qui pèse sur les ventes de cosmétiques dans le pays.

La convalescence persistante du secteur aérien et le maintien de la fermeture du Japon aux touristes venant de l'étranger ralentissent aussi la reprise de son activité dans le "travel retail" (boutiques dans les aéroports).

Mais d'un autre côté, le groupe a profité de la reprise générale de ses ventes hors Japon, surtout en Chine, aux Etats-Unis et en Europe.

Pour l'ensemble de son exercice 2021, Shiseido table toujours sur un bénéfice net de 35,5 milliards de yens (273,3 millions d'euros au cours actuel), contre une perte nette de 11,7 milliards de yens l'an dernier.

Il avait relevé cet objectif en mai, à la faveur d'un gain exceptionnel attendu de la cession programmée de son activité de cosmétiques grand public au fonds d'investissement CVC.

Shiseido vise aussi un bénéfice opérationnel annuel de 27 milliards de yens (+80% sur un an) pour un chiffre d'affaires de 1.067 milliards de yens (8,2 milliards d'euros), soit une amélioration de 15,9% par rapport à 2020.

