Shiseido élève ses prévisions annuelles après un solide 1er semestre

Tokyo (awp/afp) - Le fabricant japonais de cosmétiques Shiseido a révisé positivement ses prévisions annuelles après avoir dégagé un bénéfice net plus que doublé au premier semestre de son exercice calendaire 2018, grâce notamment à la clientèle chinoise.

Il espère désormais un gain net annuel de 67 milliards de yens (515 millions d'euros au cours actuel), presque triplé sur un an, et équivalant à 13 milliards de plus que dans ses précédentes estimations.

Ses revenus annuels devraient s'établir à 1.090 milliards de yens (+8,5% sur un an) et son gain d'exploitation à 110 milliards (+37%).

Sur la période de janvier à juin, Shiseido a dégagé un résultat net de 47,7 milliards de yens (370 millions d'euros), contre 18,8 milliards un an plus tôt, tandis que son bénéfice opérationnel a aussi doublé, sur un chiffre d'affaires qui a augmenté de 13% à 532,6 milliards de yens.

Le groupe s'est félicité de la réussite de ses investissements publicitaires qui lui assurent une hausse de sa renommée au Japon, en Chine et dans les boutiques aéroportuaires.

Ses ventes ont progressé de 15% au Japon, de 32% en Chine et de 47% dans les magasins hors-taxes d'aéroports notamment.

Ses marques de luxe (Shiseido, Clé de Peau Beauté, NARS, Laura Mercier, Dolce&Gabbana) remportent un grand succès et sa structure de coûts s'est aussi améliorée.

Il profite en outre pleinement de l'essor continu du nombre de touristes dans l'archipel ainsi que d'un regain de demande pour les produits de soins de la peau, entre autres.

Environ 45% de son chiffre d'affaires est encaissé au Japon, 17,5% en Chine, 11% en Amérique du Nord, 8,8% en Europe et 8,5% dans les boutiques aéroportuaires.

