Shopee ouvre cinq nouveaux centres de distribution au Brésil - rapport

Shopee est devenue l'une des applis de commerce électronique les plus téléchargées au Brésil depuis son lancement dans ce pays en 2019, attirant les utilisateurs vers sa place de marché à bas prix.

La société a déclaré à Valor que les nouveaux centres sont situés dans les villes de Sao Joao do Meriti, Campinas, Ribeirao Preto, Contagem et Santana do Parnaiba.

Shopee a un volume élevé de ventes de marchandises à faible prix unitaire, ce qui signifie une rotation plus importante de milliers de produits par jour nécessitant un système de distribution robuste, selon le rapport.

À la mi-mai, la société a battu les estimations de ventes trimestrielles et a affiché une perte trimestrielle plus faible que prévu, grâce à la force de ses opérations de commerce électronique de base et de ses activités de paiements numériques.

Après un parcours fulgurant en 2020 et une partie de 2021, avec plusieurs trimestres de croissance à trois chiffres des revenus numériques et l'expansion sur de nouveaux marchés, dont le Mexique et l'Espagne, la croissance de Sea s'est essoufflée à mesure que le boom du commerce électronique et du divertissement numérique, alimenté par la pandémie, se réduisait.

En mars, la société a annoncé qu'elle s'était retirée de l'Inde et de la France, tandis que la hausse des coûts et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont ajouté à ses difficultés, entraînant une baisse de 70 % des actions Sea cette année.

Shopee n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

