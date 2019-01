Shutdown-Des vols retardés à New York et Philadelphie

NEW YORK/WASHINGTON, 25 janvier (Reuters) - Plusieurs centaines de vols ont été retardés vendredi dans les régions de New York et de Philadelphie en raison d'une pénurie de personnel dans les aéroports.

L'Autorité de l'aviation civile américaine (FAA) a notamment suspendu pendant une heure dans la matinée les vols à destination de l'aéroport LaGuardia de New York, le temps que le gouvernement règle la pénurie de personnel dans deux centres de contrôle aérien à New York et en Floride.

Cette suspension a été levée à 10h45 (15h45 GMT).

La FAA fait état d'un nombre croissant d'employés en arrêt-maladie, signe que la fermeture partielle des services fédéraux ("shutdown") depuis 35 jours a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des Américains.

Les élus démocrates du Congrès ont déclaré vendredi que le "shutdown" mettait en danger la sécurité du trafic aérien aux Etats-Unis.

Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux ont été mis en disponibilité ou, comme certains employés d'aéroports, doivent travailler sans rémunération.

La FAA a précisé que la pénurie de personnel retardait aussi les vols à l'aéroport international Liberty de Newark et à l'aéroport international de Philadelphie. (Jonathan Allen à New York et David Shepardson à Washington; Guy Kerivel pour le service français)