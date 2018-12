Shutdown-Les démocrates accusent Trump de plonger le pays dans le chaos

(Actualisé avec détails)

WASHINGTON, 25 décembre (Reuters) - Les deux principaux dirigeants démocrates au Congrès ont acccusé lundi Donald Trump de plonger les Etats-Unis dans le chaos, estimant qu'il était difficile de trouver une solution sur la question du "shutdown" partiel de l'administration américaine en raison de l'influence que certains républicains de la Chambre des représentants ont sur Donald Trump.

"C'est la veille de Noël et le président Trump plonge le pays dans le chaos", disent Nancy Pelosi, chef de file du Parti démocrate à la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, son homoogue au Sénat dans un communiqué commun.

"Tant que le président sera influencé par le House Freedom Caucus, il sera difficile pour lui de trouver une solution qui puisse être adoptée par la Chambre et le Sénat et mettre fin au shutdown de Trump", ajoutent-ils.

Le House Freedom Caucus est un groupe parlementaire ultra-conservateur du Congrès. Fondé en 2015, il se situe à la droite au Parti républicain à la Chambre des représentants.

Une partie de l'administration fédérale américaine, soit environ 800.000 fonctionnaires, se trouve depuis samedi en situation de blocage, qui pourrait se poursuivre jusqu'au 3 janvier.

Le président américain justifie son refus par l'absence d'adoption par le Congrès d'un budget destiné à financer le mur qu'il a promis à ses électeurs de construire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Interrogé par des journalistes sur d'éventuels progrès dans les discussions sur le budget, Donald Trump a répondu: "Rien de nouveau (...) Nous avons besoin de protéger nos frontières."

Le président, qui est resté à Washington pour Noël en raison du shutdown, avait prévu lundi après-midi de discuter de la sécurité à la frontière avec des responsables du département de la Sécurité intérieure.

"Je suis tout seul (pauvre de moi) à la Maison Blanche en attendant que les démocrates reviennent et passent un accord sur la sécurité à la frontière dont on a désespérément besoin", a-t-il tweeté.